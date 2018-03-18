ANKARA

MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayında, Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanlığına yeniden seçildi.

"Milli Duruş, Şühedaya Vefa Millete Beka" temasıyla düzenlenen kurultayı izlemek için gelenler, yoğun güvenlik önlemleri altında salona alındı. Salon dışında atlı polisler de güvenlik önlemlerine eşlik etti.

Kurultayın gerçekleştirileceği salona, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in fotoğrafları asıldı.

Balonlarla süslenen salonda, Türk bayraklarının yanı sıra "Yüreğin, vatan olsun", "Vatanımız, var olsun", "MHP'nin sevdası, milletin bekası", "Milliyetçi Hareket, beka için var elbet", "Vefası olmayanın, bekası olmaz", "Milli duruş, şühedaya vefa, millete beka" pankartları asıldı.

Tek liste ile gidilmesi planlanıyor

Bahçeli'nin tek aday olacağı kurultayda, MHP'yi 2019 seçimlerine taşıyacak yönetim kadroları şekillenecek.

Bin 207 delegenin oy kullanması beklenen kurultayda, önce Genel Başkan ardından Merkez Yönetim Kurulu üyeleri seçilecek. Kurultaya, tek listeyle gidilmesi planlanıyor.

Seçimlere, AK Parti ile yapılacak "Cumhur İttifakı" adı altında girme kararı alan Bahçeli'nin, partisinin hem MYK'de hem de Başkanlık Divanında yeni isimlere yer vermesi bekleniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişinde "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları atıldı.

Devlet Bahçeli, "bozkurt" işareti ile salondakileri selamlamasının ardından kendisi için ayrılan yere oturdu.

Divan Başkanlığına Semih Yalçın seçildi

Kurultayda, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin salona gelmesinin ardından, MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, kurultayın açılışını yaptı.

Açılışın ardından Divan Başkanlığı için seçim yapıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın, divan başkanlığına seçildi.

MHP kurultaylarında şimdiye kadar farklı isimler divan başkanlığı yaparken, Semih Yalçın bu görevi ikinci kez üstlendi.

Divan Başkanlığı seçiminin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kuran-ı Kerim tilavetinden sonra dua okundu.

"Ederi 1 dolar olan şerefsizlere verilecek bir karış toprağımız yok"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kurultayda yaptığı konuşmada, "Ederi 1 dolar olan şerefsizlere verilecek ne bir karış toprağımız ne de bir tek insanımız vardır." dedi.

"12. Olağan Büyük Kurultayımıza gelesiye kadar ne kadar kepazelik, ihanet, skandal, travma varsa maruz kaldık. Hamdolsun hepsinden alnımızın akıyla çıktık, oyunları tümden bozduk." diyen Bahçeli, "CHP’nin Çin malı başbakanlık teklifini kabul etmiş olsaydık, HDP’yi yanımıza yöremize kazara alıp FETÖ’nün tuzağına düşseydik, bilinsin ki Türkiye iç savaşa sürüklenecek, bekamız hepten, tümden çökecek, çürüyecekti. Düşman evin içine girecek, kaleyi içten yıkacaktı." şeklinde konuştu.

"CHP, İP, HDP, PKK, FETÖ, PYD, YPG, IŞID, DHKP-C ve küresel cinayet şebekesinden müteşekkil ihtilaf ve ihanet bloku, cumhurun karşısında tel tel dağılacak, kaybetmekten başka seçeneği olmayacak." ifadelerini kullanan Bahçeli, konuşmasında şunları kaydetti:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Baraj altında kalacakmışız, bu nedenle kurtarılmışız. Tabanımız kaymış, bu sebeple can simidi uzatılmış. MHP dağılmış, ciddi sorunlarımız varmış. Harici destekle toparlanmamız için çaba sarf ediliyormuş. Hep aynı masal, hep aynı hava hep aynı ezber. Kim bu müfteriler? CHP, İP, HDP ve Perinçekgiller familyası. Bir lafa bakın laf mı diye bir de söyleyene bakın adam mı diye?"

"Cumhurbaşkanı seçiminde adayımız aksi ve arızi gelişme olmadıktan sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." diyen Bahçeli, "Cumhur ittifakı Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruluş felsefesine müzahir biçimde geleceğe taşıyacaktır. Hiçbir odak, hiçbir mahfil, hiçbir güruh, hiçbir siyasi düşük, Cumhur İttifakını çatlatamayacaktır." şeklinde konuştu.

"Bu CHP ki FETÖ'nün yörüngesindedir, PKK'nın hizasındadır"

Bahçeli, "Bu CHP ki FETÖ'nün yörüngesindedir, PKK'nın hizasındadır, PYD'nin emeline hizmetle meşguldür. Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla CHP'nin tevatür, tezgah ve tezviratları birdir, aynıdır." dedi.

"Anamuhalefet, anavatana ihanet içindedir. 'Cumhur' diyoruz, CHP'nin kafası bozuluyor, şaftı kayıyor, şanzımanı dağılıyor. 'İttifak' diyoruz, milli iradeye hürmet gösterin ikazını yapıyoruz, CHP çıldırıyor, İP ve HDP ile birlikte patırtı gürültü çıkarıyor." ifadelerini kullanan Bahçeli, şöyle konuştu:

"MHP yürür, CHP sürünür. MHP yapar, alayı birden ölü balık gibi bakar. Bugünkü CHP'nin Atatürk’ün kurduğu siyasi parti ile hiçbir benzerliği, hiçbir ilgisi, hiçbir ilişkisi kalmamıştır. Bunlar hayırsız mirasyedidir. Miras sonunda tükenmiştir."

Devlet Bahçeli, "Önümüzdeki dönemde, AB üyelik sürecinin, ABD'yle devam eden sancılı seyrin, yaralı NATO ittifakının milli hassasiyetler kapsamında yeniden değerlendirilmesi kaçınılmaz olabilecektir. MHP buna vardır, devlet ve milletiyle bir ve bütündür." şeklinde monuştu.

FETÖ ile ilgili olarak da Bahçeli şunları kaydetti:

"Bu terör örgütünün kripto damarı kesilmeli, iyi organize edilmiş devlet aklıyla, etkili planlanmış mücadele stratejisiyle bu musibet gündemden çıkarılmalıdır. Suçluyla suçsuz ayırt edilmelidir. Hukukun üstünlüğüne, adalet ilkelerine riayet gösterilmelidir."

Bahçeli, "Bundan yüz yıl sonra, yani 2123'de, Türkiye Cumhuriyeti, uzay araştırmaları yapan, genetik ve teknolojik kalkınmayı başarmış, her vatandaşını insanca yaşatan, dünyada hükmü geçen ilk üç devletten birisi olmalıdır, bizler göremesek de imanla söylüyorum ki bu uzak hedef gerçekleşecektir. Gelecek Türk asrı, geleceğin gücü Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayına mesaj gönderdi. Erdoğan'ın mesajını Semih Yalçın okudu.

Kurultayın MHP ile birlikte ülke, millet ve demokrasi için de hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Erdoğan, mesajına şöyle devam etti:

"Kurultaya teşrif etmiş tüm delegelere, Milliyetçi Hareket Partisine gönül vermiş bütün vatandaşlarımıza, yurt içinden ve yurt dışından gelerek heyecanınızı paylaşan tüm misafirlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Milliyetçi Hareket Partisinin kurucusu, Türk siyasi hayatının saygıdeğer ismi, Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimin başbuğu merhum Alparslan Türkeş'i de bu vesileyle rahmetle yad ediyorum."

Erdoğan, Türkiye'nin en köklü siyasal geleneklerinden birini temsil ettiğini belirttiği MHP'nin 15 Temmuz darbe teşebbüsü başta olmak üzere terörle mücadelede ve ülkenin bekasına yönelik tüm saldırılara karşı milli birlik ve dayanışmaya ihtiyaç duyulan her dönemde devletin ve demokrasinin yanında saf tuttuğunu vurguladı.

MHP'nin ülkenin menfaatlerini siyasi farklılıkların üzerinde tutan tavrını daima takdirle karşıladığının altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Nitekim 7 Ağustos 2016 tarihinde Yenikapı Meydanı'nda vücut bulan dayanışma ve ardından 16 Nisan halk oylamasında kabul edilen cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemi, ülkemizin önünde yepyeni bir dönemin kapılarını aralamıştır. Uzlaşmayı, kenetlenmeyi, ortak değerler etrafında buluşabilme erdemini gerektiren bu yeni süreç, 2019 seçimlerine yönelik başlatılan Cumhur İttifak ile bir adım daha öteye taşınmıştır. 2019 seçimleri ve seçimde ortaya konulacak birlik ve beraberlik ruhu ülkemizin 2023 hedefleriyle 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda yapması gereken atılımlar bakımından da son derece önemlidir. İnşallah Türkiye bu kritik süreci başarıyla atlatacak, çok daha güçlü, çok daha müreffeh, çok daha kararlı bir şekilde kutlu yürüyüşünü devam ettirecektir. Bu duygularla, 12. Olağan Büyük Kurultayınızın hayırlara vesile olmasını diliyor, şahsınızda kurultay salonunda bulunan tüm Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarına en kalbi selam, hürmet ve muhabbetlerimi iletiyorum."

Erdoğan'ın mesajı salonda bulunanlar tarafından uzun süre alkışlandı.

Bahçeli tek aday

Bahçeli'nin konuşmasının ardından, genel başkanlık seçimlerine geçildi.

Divan Başkanı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin, MHP'nin 12. Olağan Kurultayı'nda, salonda hazır bulunan 1176 delegenin tamamının imzasıyla genel başkanlığa tek aday gösterildiğini duyurdu. Daha sonra Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) faaliyet ve mali raporları okundu, ardından oylamaya sunularak ibra edildi.

Kurultaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuri Efe, BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç partilerini temsilen katıldı.

Öte yandan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay başkanlığında partililerden oluşan bir heyet, Anıtkabir ve Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti.

Afrin sevinci

Bahçeli'nin konuşmasının ardından Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin şehir merkezinde kontrolü sağladığı yönündeki anonsu salonda sevinçle karşılandı.

Partililer, Ankara Spor Salonu dışına kurulan dev ekrandan da Bahçeli'nin konuşmasını izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurultaya gönderdiği mesaj, salondakiler tarafından alkışlarla karşılandı. Öte yandan, Genel Başkanlık seçimi için salonda sandıklar kurulmaya başlandı.

Oy verme işlemi başladı

MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda oy verme işlemi başladı.

Ankara Spor Salonu'ndaki kurultayda, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin konuşmasının ardından delegelerin oy kullanacağı kabinler kuruldu.

Daha sonra seçim işlemine geçildi. Kurultayda, tek aday olan Bahçeli de oyunu kullandı.

Bahçeli'nin oy kullanması sırasında partililer, "Lidere sadakat şerefimizdir", "Hareketin lideri Devlet Bahçeli", "Devletin başına Devlet gelecek", "Vur de vuralım, öl de ölelim", "Durma ilerle, evlatların seninle", "Türkiye seninle gurur duyuyor" şeklinde sloganlar attı.

Devlet Bahçeli, genel başkanlığa yeniden seçildi

MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda, Devlet Bahçeli, genel başkanlığa yeniden seçildi.

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kurultayda, sandıkların kapanmasından kısa süre sonra oy sayımı tamamlandı.

Seçimlere tek aday olarak giren Devlet Bahçeli, kullanılan bin 169 oyun, geçerli olan bin 167'sinin tamamını olarak Genel Başkanlığa yeniden seçildi.