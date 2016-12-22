ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, Ankara'da katıldığı bir fotoğraf sergisinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Terörizm ve destekçisi karanlık odakların, Türkiye'nin iradesini sarsmak, imajını sakatlamak maksadıyla her menfur yola müracaat ettiğini belirten Bahçeli, terör saldırıları yoğun şekilde devam ederken, bu kez de devreye suikastin girdiğini ifade etti.

Bu terörist eylemin, bir polis memuru tarafından yapılmasının, meselenin bir diğer hazin, ibretlik ve üzerinde durulması gereken kuşkulu yanı bulunduğunu vurgulayan MHP Lideri Devlet Bahçeli, mezkur ve melun kanlı saldırının, Türkiye-Rusya ilişkilerini zedeleme ve gölgeleme ihtimalini doğurmakla kalmayıp, Ortadoğu ekseninde de sonuçlarının olabileceğine dikkati çekti.

İki ülkeden gelen sağduyu mesajları ve provokasyona gelinmeyeceğine dönük açıklamaların, tereddüt ve kaygılı bekleyişlerin ağırlığını bir nebze hafiflettiğine işaret eden Bahçeli, terör saldırıları, suikastlar, toplumsal kaynamalar, siyasi ve ekonomik bunalımların, Türkiye'nin elini zayıflatma, prestijini ve güvenirliğini bulandırma emellerine açıkça hizmet ettiğinin görülmesi gerektiğini vurguladı.

"Amaçlarına ulaşamayacaklar"

Türkiye'nin kara, son derece talihsiz ve belirsiz günler yaşadığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Sistematik cinayetler, infial dalgasına yol açacak terörizm eylemleri ülkemizi köşeye sıkıştırmanın yanında bölgesel ve küresel planda mevzi kaybını da genişletebilecektir. Tüm bu düşmanca gelişmelere rağmen, Türkiye içine düşürüldüğü zor günleri aşacak, saldırıları göğüsleyip püskürtebilecek güçtedir. Hayasız komplolar, hain tuzaklar, hasmane tutumlar Türkiye Cumhuriyeti'ni yolundan döndüremeyecek, terör örgütleri ve arkalarındaki çevreler amaçlarına ulaşamayacaklardır."

Bahçeli, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnancım odur ki Türkiye-Rusya Federasyonu arasındaki ilişkiler terörizme kurban edilmeyecek kadar köklü, kalıcı ve derindir. Bu nedenle iki ülke arasındaki diyalogların sağduyu, sabırlı ve karşılıklı çıkarlara saygı çerçevesinde idame ve idaresine riayet gösterilmelidir. Rus Büyükelçi'yi sırtından vuran katilin eğer varsa bağlantıları, kim ya da kimler tarafından devşirilip kullanıldığı her yönüyle açığa çıkarılmalıdır. Hiçbir sebep, hiçbir bahane ülkemize ve milletimize emanet yabancı bir elçinin katledilmesini haklı gösteremeyecektir. Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi'ne yönelik terör saldırısından duyduğum üzüntüyü bildiriyor, bu alçak suikastı şiddetle kınıyor, Rus halkına ve devlet ricaline taziyelerimi sunuyorum."

AA