ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesi'in ardından gerçekleştirdiği Paraguay ve Venezuela ziyaretlerini tamamlayarak özel uçak "TC-TRK" ile saat 14.40'ta Ankara'ya geldi.

Erdoğan, ziyareti dönüşü Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

"Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki ülkelerle ikili ve çok taraflı ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"G20'deki ikili görüşmelerde Kaşıkçı meselesi çok gündeme geldi"

G20 Zirvesi'nde gerçekleştirdiği ikili görüşmelere değinen Erdoğan, "İkili görüşmelerimizde Cemal Kaşıkçı meselesi çok gündeme geldi." dedi.

"İstanbul'la ilgili biraz sabırlı olacağız"

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"İstanbul'la ilgili biraz sabırlı olacağız. Nihai kararımızı, önce tabanı şöyle yoluna koyduktan sonra vereceğiz."

"Bahçeli ile muhakkak bir araya gelmemiz gerekir"

Erdoğan, yerel seçim sürecinde AK Parti-MHP ittifak görüşmelerine ilişkin, "Bu süreçte Sayın Bahçeli ile bir araya gelmemiz vazgeçilmezdir, muhakkak bir araya gelmemiz gerekir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sadir Bey ve Mehmet Bey çalışmaları yürütüyorlar. Onlar çalışmaları hazırladıkça bizimle de paylaşacaklar ve bizimle paylaştıktan sonra biz iki lider olarak büyükşehirlerde herhangi bir sıkıntıya fırsat vermeden kararımızı, tarihleri, her şeyi açıklayacağız."

"İkinci 100 günlük programımızı da tüm halkımızla paylaşacağız"

İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nın vatandaşlarla paylaşılacağını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu çalışmaları Başkan Yardımcım Fuat Bey bizzat koordine ediyor ve çalışma bittiği anda ilanını yapacağız. İkinci 100 günlük programımızı da inşallah tüm halkımızla paylaşacağız."