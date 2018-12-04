Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95381
ALTIN
211.870
DOLAR
5.3146
STERLİN
6.8039
EURO
6.0539
Galatasaray, Ankara'ya genç isimlerle gidiyor
Galatasaray, Ankara'ya genç isimlerle gidiyor
Uzaylılar Dünya'yı halihazırda ziyaret etmiş olabilir
Uzaylılar Dünya'yı halihazırda ziyaret etmiş...
Erman Toroğlu tekerlekli sandalyede maç yönetti
Erman Toroğlu tekerlekli sandalyede maç...
'Yerli aşı, 2019'da kullanılmaya başlanacak'
'Yerli aşı, 2019'da kullanılmaya başlanacak'
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Energa'yı ağırlayacak
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Energa'yı...

Bahçeli ile muhakkak bir araya gelmemiz gerekir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim sürecinde AK Parti-MHP ittifak görüşmelerine ilişkin, "Bu süreçte Sayın Bahçeli ile bir araya gelmemiz vazgeçilmezdir, muhakkak bir araya gelmemiz gerekir." dedi.

Bahçeli ile muhakkak bir araya gelmemiz gerekir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim sürecinde AK Parti-MHP ittifak görüşmelerine ilişkin, "Bu süreçte Sayın Bahçeli ile bir araya gelmemiz vazgeçilmezdir, muhakkak bir araya gelmemiz gerekir." dedi.

04 Aralık 2018 Salı 15:36
0 Okunma
Bahçeli ile muhakkak bir araya gelmemiz gerekir

ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesi'in ardından gerçekleştirdiği Paraguay ve Venezuela ziyaretlerini tamamlayarak özel uçak "TC-TRK" ile saat 14.40'ta Ankara'ya geldi.

Erdoğan, ziyareti dönüşü Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

"Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki ülkelerle ikili ve çok taraflı ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"G20'deki ikili görüşmelerde Kaşıkçı meselesi çok gündeme geldi"

G20 Zirvesi'nde gerçekleştirdiği ikili görüşmelere değinen Erdoğan, "İkili görüşmelerimizde Cemal Kaşıkçı meselesi çok gündeme geldi." dedi. 

"İstanbul'la ilgili biraz sabırlı olacağız"

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"İstanbul'la ilgili biraz sabırlı olacağız. Nihai kararımızı, önce tabanı şöyle yoluna koyduktan sonra vereceğiz." 

"Bahçeli ile muhakkak bir araya gelmemiz gerekir"

Erdoğan, yerel seçim sürecinde AK Parti-MHP ittifak görüşmelerine ilişkin, "Bu süreçte Sayın Bahçeli ile bir araya gelmemiz vazgeçilmezdir, muhakkak bir araya gelmemiz gerekir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sadir Bey ve Mehmet Bey çalışmaları yürütüyorlar. Onlar çalışmaları hazırladıkça bizimle de paylaşacaklar ve bizimle paylaştıktan sonra biz iki lider olarak büyükşehirlerde herhangi bir sıkıntıya fırsat vermeden kararımızı, tarihleri, her şeyi açıklayacağız."

"İkinci 100 günlük programımızı da tüm halkımızla paylaşacağız"

İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nın vatandaşlarla paylaşılacağını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu çalışmaları Başkan Yardımcım Fuat Bey bizzat koordine ediyor ve çalışma bittiği anda ilanını yapacağız. İkinci 100 günlük programımızı da inşallah tüm halkımızla paylaşacağız."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanYerel Seçimler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçeli: Türk düşmanlarına omuz vermek İslam'ın neresine sığacak
Bahçeli: Türk düşmanlarına omuz vermek İslam'ın neresine sığacak
Kılıçdaroğlu'ndan 'Engelliler Günü' paylaşımı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Engelliler Günü' paylaşımı
Ekonomide hızlı bir yavaşlama dikkati çekiyor
Ekonomide hızlı bir yavaşlama dikkati çekiyor
Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na nezaket ziyareti
Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na nezaket ziyareti
"Cumhur İttifakı için gayret sarf edeceğiz"
"Cumhur İttifakı için gayret sarf edeceğiz"
Kılıçdaroğlu: Avusturya'daki vatandaşlarımızın mağduriyetini ilettik
Kılıçdaroğlu: Avusturya'daki vatandaşlarımızın mağduriyetini ilettik
'Torba kanun' teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
'Torba kanun' teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
Muhalefetin ittifak pazarlığı sürüyor
Muhalefetin ittifak pazarlığı sürüyor
Çevrenin korunmasına yönelik teklif yasalaştı
Çevrenin korunmasına yönelik teklif yasalaştı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ