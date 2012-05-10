Bahçeli hakkında açılan davaya ret

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 25 Ağustos 2009'da yaptığı yazılı basın açıklamasında, AK Parti'nin tüzel kişiliğine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davanın reddine karar verildi.



Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, AK Parti'nin avukatları Burhanettin Sevencan ve Ali Özkaya ile MHP'nin avukatı Hamit Kocabey katıldı.

AK Parti'nin avukatları, söz konusu açıklamayla müvekkillerinin haklarına saldırıda bulunulduğunu ileri sürerek, davanın kabul edilmesini talep ettiler.

Avukat Hamit Kocabey de müvekkilinin beyanlarının saldırı niteliğinde olmadığını savunarak, davanın reddedilmesini istedi.

Mahkeme, davanın reddine karar verdi.

Dava dilekçesinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 25 Ağustos 2009'da yaptığı yazılı basın açıklamasında, ''AK Parti'nin manevi şahsiyetine yönelik, kişilik haklarına tecavüz niteliğinde, gerçek dışı, haksız ve hukuka aykırı beyan ve isnatlarda bulunduğu'' ileri sürülmüş, 100 bin TL manevi tazminat talep edilmişti.