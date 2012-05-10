Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.154
DOLAR
3.8490
STERLİN
5.3464
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Bahçeli hakkında açılan davaya ret

Bahçeli'nin, basın açıklamasında, AK Parti'nin tüzel kişiliğine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davanın reddine karar verildi

Bahçeli hakkında açılan davaya ret

Bahçeli'nin, basın açıklamasında, AK Parti'nin tüzel kişiliğine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davanın reddine karar verildi

10 Mayıs 2012 Perşembe 13:03
421 Okunma
Bahçeli hakkında açılan davaya ret
ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 25 Ağustos 2009'da yaptığı yazılı basın açıklamasında, AK Parti'nin tüzel kişiliğine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davanın reddine karar verildi.

Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, AK Parti'nin avukatları Burhanettin Sevencan ve Ali Özkaya ile MHP'nin avukatı Hamit Kocabey katıldı.
AK Parti'nin avukatları, söz konusu açıklamayla müvekkillerinin haklarına saldırıda bulunulduğunu ileri sürerek, davanın kabul edilmesini talep ettiler.
Avukat Hamit Kocabey de müvekkilinin beyanlarının saldırı niteliğinde olmadığını savunarak, davanın reddedilmesini istedi.
Mahkeme, davanın reddine karar verdi.
Dava dilekçesinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 25 Ağustos 2009'da yaptığı yazılı basın açıklamasında, ''AK Parti'nin manevi şahsiyetine yönelik, kişilik haklarına tecavüz niteliğinde, gerçek dışı, haksız ve hukuka aykırı beyan ve isnatlarda bulunduğu'' ileri sürülmüş, 100 bin TL manevi tazminat talep edilmişti.

AA

Son Güncelleme: 10.05.2012 05:03
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
CHP tüzük değişikliğinden memnun
CHP tüzük değişikliğinden memnun
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ