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Bahçeli'den şair ve yazar Büyükerol'a destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, eğitimci şair ve yazar İsmail Büyükerol'un bir roman bir de şiir kitabının basılması için destek verdiği belirtildi.

Bahçeli'den şair ve yazar Büyükerol'a destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, eğitimci şair ve yazar İsmail Büyükerol'un bir roman bir de şiir kitabının basılması için destek verdiği belirtildi.

11 Kasım 2017 Cumartesi 14:07
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Bahçeli'den şair ve yazar Büyükerol'a destek

Eğitimci şair ve yazar İsmail Büyükerol,  "Kopuş" adlı roman ile "Suların Sevdası" isimli şiir kitaplarından biner adet bastırıldığını, baskı maliyetlerinin ise Devlet Bahçeli'nin talimatıyla MHP Genel Merkezince karşılandığını söyledi.

Kendisine verdiği destekten dolayı Bahçeli'ye teşekkür eden Büyükerol, Türkler ile Kürtlerin binlerce yıl öncesine dayanan kardeşliği üzerine bir çalışma yaptığını ifade etti.

Büyükerol, çalışmasını kitap haline getirmeden önce Bahçeli'yi ziyaret ettiğini anlatarak, "Sayın Bahçeli, çok beğendi ve 'Kitabı biz bastıralım' dedi. Daha sonra hem roman hem de şiir kitabım MHP Genel Merkezi tarafından bastırıldı. Hem Bahçeli'ye hem de MHP Genel Merkezine teşekkür ediyorum." dedi.

Büyükerol, Kopuş romanını yaklaşık 3 yılda tamamlandığını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İsmail BüyükerolSuların SevdasıDevlet Bahçeli
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