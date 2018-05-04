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Bahçeli'den Muharrem İnce açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, "MHP'ye en yüksek husumeti besleyen bir şahıs CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmuştur." dedi.

Bahçeli'den Muharrem İnce açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, "MHP'ye en yüksek husumeti besleyen bir şahıs CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmuştur." dedi.

04 Mayıs 2018 Cuma 18:28
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Bahçeli'den Muharrem İnce açıklaması

ANKARA -  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin adaylığıyla ilgili sorularını yanıtladı. 

Adaylıkla ilgili soruya Bahçeli, "MHP'ye en yüksek husumeti besleyen, MHP'nin olağanüstü kurultay aşamasında sözde muhaliflere salon kiralanmasına destek veren yardım eden bir şahıs, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmuştur. Elbette hayırlı olsun." cevabını verdi.

Bahçeli, YSK önünde Başbakan Binali Yıldırım'a bu sorunun sorulduğunu, ancak kendisinin açıklama yapmadığının hatırlatılması üzerine ise "Cumhur İttifakı tek sestir, tek sözdür. Bunun dışında başka bir şeye gerek yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
BahçeliMuharrem InceÖnce Vatan Gazetesi
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