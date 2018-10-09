Bahçeli'den 'McKinsey' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Hükümet McKinsey ile yollarını ayırsa da bizim düşüncelerimiz, değerlendirmelerimiz asla değişmeyecek, tutarlı ve gerçekçi tespitlerimiz hükmünü muhafaza edecektir." ifadelerini kullandı.

"İp Parti Genel Başkanı sosyal medyadan şahsımı etiketleyip adres verecek kadar çıldırmış, gözü dönmüştür. Bu davet pis bir davetti, tehlikeli bir meydan okumaydı." diyen Bahçeli, "Türk'ün töresidir, davet varsa, icabet eden de çıkacaktı, gerçekten çıkmıştır. Üsküdar teşkilatımız bu kişinin evinin önünde demokratik ve her zaman olabilecek protestolarını yaptılar. Fakat Üsküdar ilçe başkanımızı ve yönetimini, il teşkilatımıza ve Genel Merkezimize haber vermeden bu eylemi yaptığından dolayı bekletmeden görevden aldık." şeklinde konuştu.