Bahçeli'den Kudüs açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de tek yanlı ve yozlaşmış bir anlayışla Kudüs'ü İsrail’in başkenti ilan etmesinin bölgesel huzur ve sükunete tamiri ve telafisi çok zor olacak bir tahribat verdiğini belirtti.

İsrail'in, şiddet ve terörü politika enstrümanı haline getirerek masum Filistinli kardeşlerin hayat ve varlık haklarına kast ettiğini, sonuç itibarıyla katliamcı bir devlet olduğunu hem resmileştirdiğini hem de belgelendirdiğini vurgulayan Bahçeli, ABD'nin Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini haksız ve hukuksuz şekilde Kudüs'e taşımasının, büyük bir çatışmanın fitilini tutuşturduğunu, dehşet verici bir kamplaşmanın gerekçesini oluşturduğunu kaydetti.

Bahçeli, İsrail'in, ABD'nin açtığı karanlık ve kanlı güzergahta gözü dönmüşçesine ilerleyerek Gazze'de son yılların en ağır katliamına imza attığını belirterek, dün Gazze sınırında düzenlenen gösterilere ve bu kapsamda meşru tepkisini koyan göstericilere acımasızca saldıran İsrail askerlerinin sayıları 60'ı bulan Filistinliyi öldürdüğünü, 2 bin 500’ü aşkın Filistinliyi de yaraladığını bildirdi. Bahçeli, "İsrail katil, haydut ve terörist bir devlet olduğunu tüm delilleriyle ispatlamıştır." ifadesini kullandı.

Mübarek ramazan ayının hemen öncesinde Gazze'de vasat bulan insanlık ve inanç dramının tahammül sınırlarını aştığını, sabır taşını çatlattığını aktaran Bahçeli, "İsrail, dinler arası husumet ve cepheleşmeye açıkça hizmet etmiştir. İlk kıblemiz Kudüs'ün manevi dokunulmazlığını ihlal eden, inancımızın kutsallarına ihanet ve istila cüretinde bulunan ABD-İsrail şebekesi, ateşle oynadığını, çok tehlikeli bir cepheleşmeye hizmet ettiğini vakit daha fazla geç olmadan idrak etmelidir." görüşünü bildirdi.

"ABD yönetimi, uluslar arası hukuka tamamen aykırı davrandı"

Devlet Bahçeli, Gazze'de sadece mazlumların, sadece Filistinlilerin kanı değil İslam'ın da kanının döküldüğünü vurguladı.

Son vahim gelişmelerin, Filistin meselesinin adil, kalıcı ve barışçı çözüm kulvarına girmesini de sert ve net şekilde sabote ettiğini belirten Bahçeli, İsrail'in Gazze'de alenen ve canice insanlık suçu işlediğini bildirdi. Bahçeli, siyonist emellerin, herkesin yüreğini kavuran cinayetlerin bedelini acı ve ağır biçimde ödemesi gerektiğini kaydetti.

Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD yönetimi, uluslar arası hukuka tamamen aykırı olarak büyükelçiliğini Kudüs'e taşımış, gerilim ve derin ihtilafları düşmanlık boyutuna tırmandırmıştır. Trump, izah ve bahanesi olamayacak bir yanlış kararın fail ve figüranı olarak mazlumların ölümünde pay sahibi olmuş, alnına ömrü boyunca çıkmayacak kara bir leke sürmüştür. Kudüs, İsrail başkenti olamayacaktır. Buna hem tarih hem insanlık vicdanı hem de inancımızın derin miras ve kadim hakları müsaade etmeyecektir."

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının uluslar arası hukuk açısından yok hükmünde olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"13 Aralık 2017’de İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi ve ardından 21 Aralık 2017’de BM Genel Kurulu'nda 128 ülkenin iradesiyle alınan kararlar, ABD'nin gayrimeşru tasarrufunu buruşturup tarihin çöplüğüne atmıştır. ABD yalnızlığa itilirken meşum ve melun Kudüs kararı da reddedilmiştir. İsrail, ne yaparsa yapsın Kudüs'ü başkenti yapamayacaktır. Filistinli kardeşlerimizin meşru hak ve kazanımlarını inkar ve işgale teşebbüs eden ABD-İsrail vandallığı, inanıyorum ki hak ettiği cevap ve karşılığı mutlaka alacaktır.

ABD yönetimi, ahlaksız ısrarıyla bölgesel istikrar, güvenlik ve uzlaşma zeminini dinamitlemiş, planlı ve kontrollü gerilim stratejisini genişleterek dengeleri alt üst etmiştir. Gazze'de akan kanların asıl sorumlusu İsrailli canavarlar olduğu kadar aynı zamanda ABD emperyalizmidir. Çünkü İsrail, ABD’den güç ve cesaret alarak masum sivillere ölüm yağdırmış, ilk kıblemizi ahlaksızca kundaklamış, İslam’a alçakça suikast düzenlemiştir."

"Üç günlük yas ilanı, acıların paylaşılması açısından anlamlı"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bilinmelidir ki Filistin sorunu adaletli ve hakkaniyetli biçimde çözülmeden ne Ortadoğu'ya ne de dünyaya huzur gelmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Gazze'deki katliamla birlikte üç günlük yas ilanının acıların paylaşılması açısından anlamlı ve değerli olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla devreye girmesi ve insani yardım kanallarının açılma gayretleri isabetli ve yerindedir." ifadesini kullandı.

Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi olarak İsrail caniliğini nefretle lanetlediklerini bildirerek, zulme karşı direnirken hayatlarını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Bahçeli, Türk milletinin din kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı.

Devlet Bahçeli, açıklamasında "Kudüs İstanbul'un ikiz kardeşi, ilk kıblemizin namus timsalidir. Gazze, milli vicdanlarda kanayan yara, Filistinli kardeşlerimizin haklı davaları ise tüm Türk ve İslam yurtlarına emanettir. Dileğim, medeniyetler ve milletler mücadelesinin sisi geçmeden, dinler arası savaş çıkartmak için provokasyon yapan namert ve günahkarların şer oyunlarının kökten bozulmasıdır. Türk milletinin zalimler karşısındaki yeri ve tarafı bellidir. İmanla perçinlenmiş, iradeyle pekişmiş bu ahlaki ve meşru taraf Allah'ın izniyle değişmeyecek, dönüşmeyecektir." ifadelerine yer verdi.