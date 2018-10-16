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Bahçeli'den 'Brunson' açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye'nin değerini bir papaza indiren, Türkiye'ye bakışını bir papazla eşitleyen bir ülkenin başkanına güven duyulmaz, itibar edilmez." dedi.

Bahçeli'den 'Brunson' açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye'nin değerini bir papaza indiren, Türkiye'ye bakışını bir papazla eşitleyen bir ülkenin başkanına güven duyulmaz, itibar edilmez." dedi.

16 Ekim 2018 Salı 11:23
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Bahçeli'den 'Brunson' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin değerini bir papaza indiren, Türkiye'ye bakışını bir papazla eşitleyen bir ülkenin başkanına güven duyulmaz, itibar edilmez. Unutulmasın ki bizi adam yerine koymayanı biz insan bile görmeyiz, göremeyiz." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Terör örgütleriyle ilişkisi ve iltisakı belli olan bir şahsın, casusluk suçlamasıyla tutuklanan bir misyonerin, 2 yılı bile dolmadan serbest kalması adalet ilkeleriyle nasıl izah edilecektir? Papaz Brunson kararı, ne söylenirse söylensin, nasıl tevil edilirse edilsin, milletimizi üzmüş ve yaralamıştır." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
MHPDevlet Bahçeli
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