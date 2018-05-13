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Bahçeli'den 'Anneler Günü' paylaşımı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yemeyen yediren, giymeyen giydiren, göz nuruyla, binbir emekle bizleri büyüten annelerimizin Anneler Günü'nü canıgönülden kutluyorum." açıklamasında bulundu.

Bahçeli'den 'Anneler Günü' paylaşımı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yemeyen yediren, giymeyen giydiren, göz nuruyla, binbir emekle bizleri büyüten annelerimizin Anneler Günü'nü canıgönülden kutluyorum." açıklamasında bulundu.

13 Mayıs 2018 Pazar 17:40
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Bahçeli'den 'Anneler Günü' paylaşımı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yemeyen yediren, giymeyen giydiren, göz nuruyla, binbir emekle evlatlarını büyüten annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, fedakarlık abideleri olan annelerin, hayatları boyunca ailelerinin yaşaması ve çocuklarının var olabilmesi için takdire şayan bir çabayı hiç düşünmeden, hesapsız bir şekilde yerine getirdiğini, kendilerinden sonraki nesillere bu kutsal görevin nasıl taşınacağını öğrettiğini belirtti.

Ağırlaşan hayat şartlarına karşı ailesinin geçimine yardım eden, yılların getirdiği zorlukların çizgiler halinde yüzlerine yansımasına aldırmadan mücadelelerini sürdüren annelerin, hangi yaşta olursa olunsun, öğreteceği daha çok tecrübesinin bulunduğuna işaret eden Bahçeli, "Annelerimizi hiç üzmeden, kutsal bir emanet gibi, hayatlarının sonuna kadar en değerli varlığımız olarak üzerlerine titrememiz hepimizin bu fani hayattaki manevi görev ve vecibeleri arasındadır." ifadelerini kullandı.

Akılla duygunun, heyecanla sağduyunun, yılgınlıkla azmin arasında yaşanacak çatışma ve ikilemlerin, öncelikle annelerin yol gösterici, hikmet ve hidayete davet eden nasihatleriyle aşılacağını vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Hem maddi, hem de manevi hayatımızda annelerimizin yeri doldurulamaz önem ve kıymeti bulunmaktadır. Nitekim 'Cennet annelerin ayakları altındadır' kutlu seslenişi bunun en bariz kanıtıdır. Elbette, elleri öpülesi annelerimizi sadece yılın bir gününde hatırlamamız doğru değildir. Onlara, yaşadığımız müddetçe en değerli hazinemiz olarak saygıyla, şükranla ve büyük bir hürmetle yaklaşmamız en öncelikli manevi sorumluluklarımız içindedir. Bu duygu ve düşüncelerle, yemeyen yediren, giymeyen giydiren, göz nuruyla, binbir emekle bizleri büyüten annelerimizin Anneler Günü’nü canı gönülden kutluyorum. Muhterem annemi rahmet, hürmet, hasretle anıyorum. Çocuklarını genç yaşta vatan topraklarına emanet eden şehit analarımıza da saygı ve sevgilerimi sunuyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bu vesileyle bildirmek istiyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
MHPDevlet BahçeliAnneler Günü
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