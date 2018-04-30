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Bahçeli'den Abdullah Gül açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Abdullah Gül'ün açıklamalarına ilişkin, "Türkiye'yi bir kaosa, kargaşaya, krize, bunalıma sokmayacak bir tavır içerisinde olduğu görülmüştür. Kendilerini tebrik ediyorum." dedi.

Bahçeli'den Abdullah Gül açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Abdullah Gül'ün açıklamalarına ilişkin, "Türkiye'yi bir kaosa, kargaşaya, krize, bunalıma sokmayacak bir tavır içerisinde olduğu görülmüştür. Kendilerini tebrik ediyorum." dedi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 12:21
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Bahçeli'den Abdullah Gül açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkez binasına gelişi sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olmayacağına yönelik açıklamalarına ilişkin sorusu üzerine Bahçeli, "Türkiye'yi bir kaosa, kargaşaya, krize, bunalıma sokmayacak bir tavır içerisinde olduğu görülmüştür. Kendilerini tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Gül'ün aday olmamasıyla kardeşlik hukuku yerine geldi denilebilir mi?" sorusuna, "Adı konulmadan geldi. Keşke kardeşlik sözünü ağzına alarak, yani sözlerinin arasına katarak yapmış olsaydı, daha anlamlı olurdu ama bu anlama gelen cümleleri var." karşılığını verdi.

"15 milletvekilinin kendi öz partisine dönmesinde yarar var"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "partisinden ayrılıp İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin partilerine geri dönebileceği" yönündeki açıklamalarının anımsatılması üzerine de Bahçeli, "Yapmış olduğu bir hatadan vazgeçmiş demektir. 15 milletvekilinin kendi öz partisine dönmesinde yarar var. Abidik gubidik işlerden vazgeçmek lazım." yanıtını verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Devlet BahçeliAbdullah GülCumhurbaşkanı Adayı
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