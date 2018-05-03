Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
104305
ALTIN
177.469
DOLAR
4.1979
STERLİN
5.6930
EURO
5.0268
Zam şampiyonu
Zam şampiyonu
Kadın yazılımcı aranıyor
Kadın yazılımcı aranıyor
Trafik Haftası başlıyor
Trafik Haftası başlıyor
'100 bin imza'
'100 bin imza'
İddia kamerayla çözülecek
İddia kamerayla çözülecek

Bahçeli: Cumhur İttifakı milli beka ve huzur için büyük bir ihtiyaçtır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın milli beka ve huzuru temin amacıyla kutlu hedeflerine ulaşması büyük bir ihtiyaç ve mecburiyettir." dedi.

Bahçeli: Cumhur İttifakı milli beka ve huzur için büyük bir ihtiyaçtır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın milli beka ve huzuru temin amacıyla kutlu hedeflerine ulaşması büyük bir ihtiyaç ve mecburiyettir." dedi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 16:50
0 Okunma
Bahçeli: Cumhur İttifakı milli beka ve huzur için büyük bir ihtiyaçtır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "3 Mayıs Milliyetçiler Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 74 yıl önce, Türklüğü gönüllerinde bayraklaştıran dava insanlarının adamlığın, adanmışlığın ve ahlaklı duruşun en mümtaz örneklerinden birini sergilediğini belirtti.

Bu çerçevede milliyetçi şuurun ayaklandığı, adeta yeniden küllerinden doğduğu 3 Mayıs 1944 ruhunu hasretle hatırladıklarını ve yıl dönümünde hürmetle yad ettiklerini bildiren Bahçeli, merhum Hüseyin Nihal Atsız'ın milliyetçiliğe karşı başlatılan linç kampanyasına cesurca direnişe geçmesinin 3 Mayıs 1944 olaylarının fitilini tutuşturduğunu anımsattı.

"Unutulmayacak ders vermişlerdir"

Ankara'da 3 Mayıs 1944'de toplanan inanmış gönüllerin muazzam bir şuurla Türk milliyetçiliğine sahip çıktığını vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Milliyetçi gençlerin haksızlığı kabullenmeyen, zulme eğilmeyen, güce boyun bükmeyen soylu tavırları gıpta edilecek ve asla unutulmayacak bir mücadele onurunu belgelemiştir.

Türk milliyetçilerini sindirmek, yıldırmak, karanlıkta boğmak isteyen hasis ve hasım odaklar, inanmışlık karşısında gerilemek, cesaret ve dirayet karşısında diz çökmek zorunda kalmışlardır. Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in de aralarında bulunduğu 23 şuurlu milliyetçi, Türk milletinin maddi ve manevi varlığına kast eden odaklara tarihi duruş göstermişler, unutulmayacak ders vermişlerdir."

"Sinsi ve kirli tuzak, sinelerde parçalanmıştır"

Devlet Bahçeli, "3 Mayıs 1944 olaylarıyla Türk milliyetçiliğine kurulan sinsi ve kirli tuzak, kalbi vatan aşkıyla çarpan sinelerde parçalanmıştır." ifadesini kullandı.

Milliyetçiliğin 1944 şahlanışına, "milli birliğin düşmanı" diyerek bölücü damgası vuran, "hayalcilik" diyerek, hastalıklı gösteren ahmaklar çıktığını belirten Bahçeli, bunun yanında "ütopya" diyerek basitleştirmeye, "bela" diyerek tehdit haline getirmeye, "üç beş kendini bilmezin nümayişi" diyerek değersizleştirmeye kalkışan sorumsuz ve şuursuzların da kendilerini belli ettiğini kaydetti.

"Milliyetçi kahramanları şükran ve minnetle anıyorum"

Türk milleti için her türlü külfeti fedakar ve cefakarca göğüslemeye hazır olan Türk milliyetçilerinin, bugün 3 Mayıs ruhu ile bir kez daha tarihi nitelikli bir sorumluluk üstlendiklerine işaret eden Bahçeli, şu görüşlerini paylaştı:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında, Cumhuriyet'in üçüncü evresine geçişi sorumluluk anlayışıyla yerine getiren Türk milliyetçiliği, devletimizin kurucu iradesinde yatan engin birikimini yarınlara taşımayı da başaracaktır. Kutlu mazimizin her döneminde çekilen çileler, ödenen bedeller, katlanılan badireler, çok şükür bugün Cumhur İttifakı ile milli iradenin tamamını kucaklayacak bir seviyeye ulaşmıştır. Bu itibarla Cumhur İttifakı'nın milli beka ve huzuru temin amacıyla kutlu hedeflerine ulaşması büyük bir ihtiyaç ve mecburiyettir. Bu duygu ve düşüncelerle bir uyanış ve uyarı günü olan 3 Mayıs Milliyetçiler Günü'nde, tarihe iz bırakmış milliyetçi kahramanları şükran ve minnetle anıyor, başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere, hayatlarını kaybeden tüm dava insanlarımıza, tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum." 

AA

Anahtar Kelimeler:
Devlet BahçeliMHP3 Mayıs Milliyetçiler Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP'de kadın ve genç adaylar ön planda
MHP'de kadın ve genç adaylar ön planda
Baykal'dan milletvekili aday adaylığı başvurusu
Baykal'dan milletvekili aday adaylığı başvurusu
"25 Haziran'da Türkiye aydınlığına uyanacak"
"25 Haziran'da Türkiye aydınlığına uyanacak"
BBP 'Cumhur İttifakı'na katıldı
BBP 'Cumhur İttifakı'na katıldı
CHP'li İnce, cumhurbaşkanı adayı olacağına ilişkin iddialara cevap verdi
CHP'li İnce, cumhurbaşkanı adayı olacağına ilişkin iddialara cevap verdi
Bahçeli'nin 100 bin imzada FETÖ uyarısına CHP'den tepki
Bahçeli'nin 100 bin imzada FETÖ uyarısına CHP'den tepki
AK Parti Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı için grup kararı aldı
AK Parti Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı için grup kararı aldı
Zam şampiyonu
Zam şampiyonu
AK Parti'de başvuru yapan aday adayı sayısı belli oldu
AK Parti'de başvuru yapan aday adayı sayısı belli oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ