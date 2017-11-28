Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
105778
ALTIN
163.008
DOLAR
3.9220
STERLİN
5.2130
EURO
4.6717
Bomba Egolar Gün Yüzüne Çıkıyor
Bomba Egolar Gün Yüzüne Çıkıyor
Prens Harry nişanlandı
Prens Harry nişanlandı
'e-kitap' dönemi
'e-kitap' dönemi
Taha Akgül hırs yaptı
Taha Akgül hırs yaptı
Kupada oynanacak maçların hakemleri belli oldu
Kupada oynanacak maçların hakemleri belli...

Bahçeli: Bize düşen bunların foyasını meydana çıkarmak

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "CHP, başkalarının dümeninden tutunup akıl tutulması yaşayabilir. İftira siyasetinden medet umabilir. Bize düşen, bunların foyasını meydana çıkarmaktır." dedi.

Bahçeli: Bize düşen bunların foyasını meydana çıkarmak

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "CHP, başkalarının dümeninden tutunup akıl tutulması yaşayabilir. İftira siyasetinden medet umabilir. Bize düşen, bunların foyasını meydana çıkarmaktır." dedi.

28 Kasım 2017 Salı 11:43
0 Okunma
Bahçeli: Bize düşen bunların foyasını meydana çıkarmak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'de görülen davaları değerlendiren Bahçeli, "Türkiye'ye tezgah kurulmakta, Türk ekonomisinin çökertilmesi hedef alınmaktadır. Dava, Türkiye'de siyasi sonuçlar doğurmak amacıyla saptırılmakta ve yönlendirilmektedir." dedi.

"Peki siz kimden gördünüz"

CHP'de "akıl tutulması" yaşandığını savunan Bahçeli, şöyle konuştu:

"CHP, başkalarının dümeninden tutunup akıl tutulması yaşayabilir. İftira siyasetinden medet umabilir. Türkiye'yi yabancı ülkelere sürekli şikayet edebilir, etmiştir de. Bize düşen, bunların foyasını meydana çıkarmaktır. Bu müflis CHP kafasına soruyorum: Oğlan babadan görür at oynatmasını, kız anadan görür sofra donatmasını, peki siz kimden gördünüz böylesi çürük ve çorak siyaseti?"

AA

Anahtar Kelimeler:
MHP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Yıldırım: Astana barışa engel bir süreç değil
Başbakan Yıldırım: Astana barışa engel bir süreç değil
15 Temmuz Çengelköy ve Kuleli iddianamesi hazırlandı
15 Temmuz Çengelköy ve Kuleli iddianamesi hazırlandı
Başbakan Yıldırım Londra'daki ilk Türk sermayeli bankayı açtı
Başbakan Yıldırım Londra'daki ilk Türk sermayeli bankayı açtı
AK Parti Burdur İl Başkanı istifa etti
AK Parti Burdur İl Başkanı istifa etti
MERAL AKŞENER “İYİ”LERLE MARDİN'İ FETHETTİ!
MERAL AKŞENER “İYİ”LERLE MARDİN'İ FETHETTİ!
Yıldırım: Beklentimiz ABD'nin YPG ile ortaklığını bir an önce sona erdirmesi
Yıldırım: Beklentimiz ABD'nin YPG ile ortaklığını bir an önce sona erdirmesi
FETÖ'cü eski askeri hakim itirafçı oldu
FETÖ'cü eski askeri hakim itirafçı oldu
TRT’de 300 milyon liralık FETÖ vurgunu
TRT’de 300 milyon liralık FETÖ vurgunu
Atom bombasıyla fitne farksız!
Atom bombasıyla fitne farksız!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ