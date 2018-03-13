Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118014
ALTIN
163.603
DOLAR
3.8585
STERLİN
5.3542
EURO
4.7559
Dört farklı yolla 'koruyucu aile' olmak mümkün
Dört farklı yolla 'koruyucu aile'...
Beşiktaş'ın kozu Talisca
Beşiktaş'ın kozu Talisca
Türkiye'de yeni bir kuş türü tespit edildi
Türkiye'de yeni bir kuş türü...
Galatasaray, Kadıköy'de 18 yıldır kazanamıyor
Galatasaray, Kadıköy'de 18 yıldır kazanamıyor
Turist getiren seyahat acentelerine destek
Turist getiren seyahat acentelerine destek

Bahçeli 9'uncu kurultayına hazırlanıyor

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Türkeş'in vefatından sonra bayrağı devralan Bahçeli, partisinin 18 Mart'ta yapılacak Olağan Büyük Kurultayı'nda güven tazelemeyi planlıyor.

Bahçeli 9'uncu kurultayına hazırlanıyor

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Türkeş'in vefatından sonra bayrağı devralan Bahçeli, partisinin 18 Mart'ta yapılacak Olağan Büyük Kurultayı'nda güven tazelemeyi planlıyor.

13 Mart 2018 Salı 12:19
0 Okunma
Bahçeli 9'uncu kurultayına hazırlanıyor

ANKARA -  MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alpraslan Türkeş'in 4 Nisan 1997'de vefatından sonra bayrağı devralan Devlet Bahçeli, 9'uncu kurultayına hazırlanıyor.

Derlenen bilgilere göre, il ve ilçe kongrelerini bitiren MHP, 18 Mart'ta yapacağı 12. Olağan Büyük Kurultay hazırlıklarını tamamladı.

Sloganı "Milli duruş, şuhedaya vefa, millete beka" olan kurultayın müziği ise sözlerini, Bahçeli'nin halen partide görevli emektar fotoğrafçısı Ayhan Günaydın'ın yazdığı "2023 Marşı" oldu.

Bahçeli tek aday

Bahçeli'nin Genel Başkanlık seçiminde tek aday olduğu ve güven tazeleyeceği kurultayda, MHP'yi 2019 seçimlerine taşıyacak yönetim kadroları da şekillenecek. Kurultayda, bin 207 delegenin oy kullanması bekleniyor.

Seçimlere, AK Parti ile yapacakları "Cumhur İttifakı" adı altında girme kararı alan Bahçeli'nin, partisinin hem Merkez Yönetim Kurulunda (MYK) hem de Başkanlık Divanında yeni isimlere yer vermesi bekleniyor.

Daha önce yapılan kongreler

Türkeş'in 4 Nisan 1997'de vefatının ardından MHP'de 18 Mayıs 1997'de yapılan 5. Olağanüstü Kongre'de, ilk tur oylamada sonuç alınamadı. İlk tur seçimde genel başkan adaylarından Tuğrul Türkeş 412, Devlet Bahçeli 359, Ramiz Ongun 231, Enis Öksüz 104, Muharrem Şemsek 80 ve İbrahim Çiftçi 13 oy aldı. Sonuçların açıklanmasının ardından, 4 adayın Bahçeli lehine çekilmesi sonrası yaşanan olaylar nedeniyle kongre 6 Temmuz 1997 tarihine ertelendi.

Partide daha önce Genel Sekreterlik, Genel Başkan Yardımcılığı, Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği, Merkez Karar Kurulu Üyeliği, Genel Başkan Baş Danışmanlığı görevlerinde bulunan Bahçeli, 6 Temmuz'da yapılan kongrede genel başkanlık koltuğuna oturdu.

Kongrelerden zaferle çıktı

Aynı yıl kasım ayında gerçekleşen MHP 5. Olağan Kongresi'nde Tuğrul Türkeş, Devlet Bahçeli ve Ramiz Ongun yarıştı. Bahçeli, ipi göğüsleyerek olağanüstü kurultayla geldiği MHP Genel Başkanlığını sürdürdü.

Bahçeli, MHP'nin 5 Kasım 2000, 12 Ekim 2003, 19 Kasım 2006, 8 Kasım 2009, 4 Kasım 2012 ve 21 Mart 2015'teki olağan büyük kongrelerinden de zaferle çıktı.

Hafta sonu yapılacak 12. Olağan Büyük Kurultay, Bahçeli'nin MHP Genel Başkanlığı görevini yürüttüğü 21 yıllık süreçte, 9'uncu kurutayı olacak.

Konser programı yok

Ankara Spor Salonu'ndaki kurultay, saat 10.00'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak.

Divan başkanlığının belirleneceği ve Bahçeli'nin bir konuşma yapacağı kurultayda, Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile mali rapor okunup ibraya sunulacak.

Konuşmaların ardından seçimlere geçilecek kurultayda, Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla konser programının olmayacağı belirtildi.

Çoğunluk sağlanamaması halinde kurultay, 19 Mart'ta aynı yer, saat ve gündemle yapılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Devlet BahçeliMHP9uncu Kurultay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seçim ittifakına ilişkin teklif yasalaştı
Seçim ittifakına ilişkin teklif yasalaştı
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
CHP tüzük değişikliğinden memnun
CHP tüzük değişikliğinden memnun
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ