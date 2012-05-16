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Bağış, Makedonya Dışişleri Bakanı ile görüştü

Bakan Bağış, 'Yunanistan, Makedonya'nın ismiyle, sınıra tel örgüler çekeceğine ekonomisine baksın. Bizde destek veririz'

Bağış, Makedonya Dışişleri Bakanı ile görüştü

Bakan Bağış, 'Yunanistan, Makedonya'nın ismiyle, sınıra tel örgüler çekeceğine ekonomisine baksın. Bizde destek veririz'

16 Mayıs 2012 Çarşamba 17:09
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Bağış, Makedonya Dışişleri Bakanı ile görüştü

ANKARA

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Yunanistan'ın, "Makedonya'nın ismiyle, adalardaki bir takım sorunlarla, sınıra tel örgüler çekmekle uğraşacağına, gerçekten kendi ülkesindeki ekonomik sorunlara ağırlık vermesini" ümit ettiğini belirterek, bu durumda Türkiye'nin de destek vereceğini söyledi.
Bağış, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Poposki ile Bakanlık'ta görüştü.  
AB ile ilgili tecrübelerini paylaşmak için iş birliği imzalamaya karar verdiklerini söyleyen Bağış, "İki ülkenin de AB sürecinde yaşadığı sıkıntıların, aşmaya çalıştığı sorunların arkasında önyargılar olduğunu biliyoruz. O önyargıları aşma, karşılıklı tecrübelerimizden yararlanma konusunda önemli bir fikir alışverişinde bulunacağımıza inanıyorum" dedi.
Makedonya Dışişleri Bakanı Poposki ise, Türkiye'de olmaktan ve bütün ikili ilişkiler ile AB sürecini Türk muhataplarıyla görüşme imkanı bulmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
AB'nin Türkiye ve Makedonya'nın bulunduğu bölge için vazgeçilmez olduğunu belirten Poposki, "AB entegrasyon süreci Türkiye ve Makedonya'yı içine alırsa daha da zenginleşecektir. Çünkü Avrupa ailesi ile ortak değerler ve hedefleri paylaşıyoruz. Kolay bir yol değil, ancak bölgemizde refahı ve barışı artıracak bir yol" dedi.

AA

Son Güncelleme: 16.05.2012 09:10
Anahtar Kelimeler:
Egemen BağışMakedonya Dışişleri Bakanı
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