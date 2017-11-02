Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
112815
ALTIN
156.855
DOLAR
3.8242
STERLİN
5.0063
EURO
4.4564
Canları kurtarmak için en acı görevi yapıyorlar
Canları kurtarmak için en acı...
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı...
Fenerbahçe santrforlarından verim alamıyor
Fenerbahçe santrforlarından verim alamıyor
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Bu hafta 6 film vizyona...
Çin’in elektrikli uçağı ilk uçuşunu yaptı
Çin’in elektrikli uçağı ilk uçuşunu...

‘Babayiğitler’ belli oldu

Yerli otomobili üretecek 'babayiğitler' belli oldu

‘Babayiğitler’ belli oldu

Yerli otomobili üretecek 'babayiğitler' belli oldu

02 Kasım 2017 Perşembe 16:21
0 Okunma
‘Babayiğitler’ belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin otomobilini yapacak Ortak Girişim Grubu'nda Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding'in bulunduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin otomobilini yapacak Ortak Girişim Grubu'nda Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding'in bulunduğunu açıkladı.

Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl itibarıyla yılda 757 bin otomobil satışına ulaşmış bir Türkiye'de bu konuda hala adım atılmıyor olması artık ülkemizin bir ayıbı haline gelmişti. Bugün, işte bu ayıptan kurtulma yolunda tarihi bir adım atıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Piyasaya süreceğiniz ilk otomobilin taliplisi benim"

"Madem ki bu babayiğit arkadaşlarımız çıkıp ellerini taşın altına soktular, bize de onlara gereken her yerde omuz vermek, destek vermek düşer." diyen Erdoğan, "Şimdiden ilan ediyorum, piyasaya süreceğiniz ilk otomobilin bedelini ödemek şartıyla taliplisi de benim." şeklinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Biraz sonra isimlerini tek tek açıklayacağım ortak girişim grubumuzdan beklentimiz, hazırlık sürecini hızla tamamlayarak en geç 2019'da otomobilimizin prototipini tamamlaması, 2021'de ticari satışına başlamasıdır. Türkiye'nin 2023 hedefleri arasında özel bir yere sahip olduğuna inandığım bu projede en küçük bir gecikme istemiyoruz."

"TÜBİTAK'taki platform, girişim grubumuzun emrine amadedir"

Halen TÜBİTAK bünyesinde çalışmalar yapılan platformun girişim grubunun emrine amade olduğunu belirten Erdoğan, "Bunun yerine doğrudan hibrit ve elektrikli otomobile yönelmek isterlerse daha da memnun oluruz. Kararları ne olursa olsun, biz kendilerine her türlü desteği vereceğiz. Yeter ki Türk milletini, bu büyük hayaliyle buluştursunlar." ifadelerini kullandı.

"Mesele sadece otomobil üretmek değil, buradan ortaya çıkacak teknoloji, birikim ve tecrübeyle dünyaya meydan okuyacak yeni ve çok iddialı bir çıkış ortaya koymaktır." diyen Erdoğan kunuşmasına şöyle devam etti:

"Eğer Türkiye'de böyle bir proje hayata geçirilecekse bunu yapabilecek birikime, kapasiteye, imkana, kararlılığa sahip olanlar, evet, sizlersiniz. Ülke ve millet olarak bu büyük hayalimizi gerçekleştirme sorumluluğumuzu sizlerin sırtına yüklüyoruz. Bu yükün ağır olduğunu biliyorum. Bizler kamu temsilcileri olarak sonuna kadar sizin yanınızda yer alacak, önünüzü açacak, hükümetimiz sizlerle her an beraber olacak ve başarınız için her türlü çabayı göstereceğiz. Cumhurbaşkanı olarak şahsen ben de bu meseleyi yakından takip edeceğimi bir kez daha ifade etmek istiyorum." 

"22 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakkari ve Tunceli'de teröristlerle çıkan çatışmalar neticesinde 8 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Teröristlerden ise 17'si Hakkari, 5'i Tunceli'de olmak üzere 22 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şu anda da çatışmalar yine aynı şiddetle devam ediyor. Bunlarla sonuna kadar, bu teröristleri tüketinceye, bitirinceye kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Zira bu ülkede terörün egemen olmadığını, bu zihniyetlere göstereceğiz."  dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BabayiğitlerCumhurbaşkanı ErdoğanYerli OtoAnadolu GrubuBMCKıraça HoldingTurkcell GrubuZorlu Holding
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teknolojiyi yakalamak için her adımı atacağız
Teknolojiyi yakalamak için her adımı atacağız
Güne şehit haberiyle, anaların göz yaşıyla uyandık
Güne şehit haberiyle, anaların göz yaşıyla uyandık
'Sağlık turizmiyle ilgili yasal düzenlemede son aşamaya gelindi'
'Sağlık turizmiyle ilgili yasal düzenlemede son aşamaya gelindi'
"15 Temmuz'da verilen tahribat süratle telafi edildi"
"15 Temmuz'da verilen tahribat süratle telafi edildi"
HDP Milletvekili Pir'e 11 ay 20 gün hapis cezası
HDP Milletvekili Pir'e 11 ay 20 gün hapis cezası
CHP TBMM grup yönetimi belli oldu
CHP TBMM grup yönetimi belli oldu
"Türkiye açısından faydalı olacağını düşünmüyorum"
"Türkiye açısından faydalı olacağını düşünmüyorum"
Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine başsağlığı telefonu
Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine başsağlığı telefonu
2018 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
2018 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ