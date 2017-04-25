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Aydoğan'ın kesinleşen cezasına ilişkin yazı TBMM'ye iletildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Adalet Bakanlığına iletilen HDP Diyarbakır Milletvekili Aydoğan'ın kesinleşen hapis cezasına ilişkin yazı Başbakanlığa, buradan da TBMM'ye gönderildi

Aydoğan'ın kesinleşen cezasına ilişkin yazı TBMM'ye iletildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Adalet Bakanlığına iletilen HDP Diyarbakır Milletvekili Aydoğan'ın kesinleşen hapis cezasına ilişkin yazı Başbakanlığa, buradan da TBMM'ye gönderildi

25 Nisan 2017 Salı 14:18
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Aydoğan'ın kesinleşen cezasına ilişkin yazı TBMM'ye iletildi

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, "terör örgütü üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek" suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Aydoğan'ın hapis cezası Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince onanarak kesinleşti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa'nın 84. maddesinde yer alan "Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme ve kısıtlama halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur." hükmü gereğince Aydoğan'ın kesinleşen hapis cezasını TBMM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderdi.

Bakanlık tarafından Başbakanlığa iletilen kesinleşen hapis cezasına ilişkin yazı buradan da TBMM'ye sunuldu.

Başbakanlığın, Anayasa'nın 84. maddesine göre, Aydoğan'ın, kesin hüküm giydiğine dair mahkeme kararı hakkındaki tezkeresinin TBMM Genel Kurulunda okunması halinde milletvekilliği düşecek.

"Terör örgütü propagandası" suçundan hüküm giyen eski HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği de 21 Şubat 2017'de düşürülmüştü. Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından HDP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 58'e inmişti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
HDPHDP Diyarbakır MilletvekiliNursel AydoğanTBMM
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