Ayağımızdaki prangalardan kurtulmalıyız

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İstanbul Üniversitesi (İÜ) ve İstanbul Türk Ocağı tarafından İÜ Fen Fakültesi Prof. Dr. Nazım Terzioğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen ''Bir Fikir Hareketinin Yüzyılı: Türk Ocakları Uluslararası Sempozyumu''nun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Türk milletinin daha geniş bakması ve daha büyük düşünmesi gerektiğini söyledi.



Atalay, Türkiye'nin ayağındaki prangalardan kurtulması gerektiğini belirterek, ''Türkiye'nin daha fazla büyümesini istemeyenler, o prangaların Türkiye'nin ayağında hala kalmasını istiyor. Kimileri teröre destek vererek, kimileri yanlış ve bölücü unsurları uluslararası alanda destekleyerek bu yönde çalışmalar yapıyor'' dedi.

''Ülkemizde toplum mühendisliği dönemi bitti. Aksine bugün siyaset, milletin rehberliğinde yapılıyor'' diyen Atalay, ''Siyasetçiler ve aydınlar milletin adamları oldukça hem demokrasi daha güçlenecek, hem de hedeflerimiz daha büyüyecek'' diye konuştu.

Ülkemizin değerler sistemini koruyor

Atalay, ''Türk Ocakları'nı bugün de olgun ve derin bir bakışla, darlıklara düşmeden, milletimizin, ülkemizin değerler sistemini koruyarak, geleceğe güçlü adımlarla gidişine hizmet eden bir Türk Ocağı olarak görüyorum'' dedi.

Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Orta Doğu'da, Afrika'da kopan bağların yenilendiğini ifade eden Atalay, "Türkiye, imparatorluk hinterlandında tekrar tarihine sahip çıkıyor, oralarda tarihimizi yeniden ihya ediyor" diye konuştu.