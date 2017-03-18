ANTALYA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa'yı İkinci Dünya Savaşı öncesine sürüklüyorsunuz, uyanın artık uyanın. Bu Avrupa için Avrupa hakları için felakettir. Biz her şartta ayakta kalmasını başarırız. O yüzden Avrupalılar aklını başına toplasın, bugünkü bu çok tehlikeli trendi durdurmak için beraber çalışalım." dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Gündoğmuş ilçesinde kendisini karşılayan vatandaşlarla tek tek tokalaşarak, sohbet etti. Adından, Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap eden Çavuşoğlu, Gündoğmuş Kaymakamlığına atanan Nursel Karahan'ı tebrik etti.

Gündoğmuş'a yaptıkları yatırımları anlatan Çavuşoğlu, ilçenin güveni için Mobese sistemi yerleştireceklerini, merkezde ve mahallelerde okullar yaptıklarını söyledi. Meslek yüksekokulunun açılması için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, kendisini izleyenler arasında bulunan bir grup öğrencinin ellerinde taşıdıkları kartonlara yazılı harflerle "Gündoğmuş Fatma Çavuşoğlu Meslek Yüksekokulu" yazısını oluşturmaları üzerine, rahmetli annesinin Gündoğmuş'a çok önem verdiğini belirtti.

Hükümet olarak yaptıkları yatırımlara değinen Çavuşoğlu, "Son 15 yılda özellikle sağlık konusunda hizmetlerimiz dünyada doktora konusu oldu. Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'nin sağlık hizmetlerini tüm dünyaya örnek gösteriyor. Sağlıkla ilgili bürokratlarımız dünyada konferanslar veriyor. Farklı ülkelerden sağlık yöneticileri Türkiye'ye gelip sağlık hizmetimizi inceliyor, bundan da gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, şehir hastanelerinin Türkiye'yi sağlıkta bir ileri aşamaya götüreceğini ifade etti.

"Fesatlıklarından çatlıyorlar"

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Avrupa'da, Türkiye'deki referandum için 'hayır' kampanyası başlatan gazetecisiyle, siyasetçisiyle ülkeler, seni beni çok sevdiği için mi 'hayır' kampanyası başlattı. Müslümanlara bayıldıkları için mi 'hayır' kampanyası başlattılar. Türkleri çok sevdiklerinden mi? Tam tersi, fesatlıklarından çatlıyorlar, yeni sistemle Türkiye'nin daha güçlü ve bağımsız olacağını görüyorlar, biliyorlar. İstikrarı ve büyüyen bir Türkiye'ye emir veremeyeceklerini, hükmedemeyeceklerini öğrenmeye başladılar, öğrenecekler de. Sen beni eşit ortak görmek zorundasın. Ben senin emrinde bir ülke değilim. Bu millet hiçkimsenin boyunduruğu altına girmemiştir, girmez de. O yüzden nasıl davranacağını öğreneceksin."

Hiçbir ülkenin Türkiye'ye hükmedemeyeceğinin dile getiren Çavuşoğlu, dost ve samimi olanlarla her türlü iş birliğini yapacaklarının söyledi. Güçlü Türkiye'yi kimsenin istemediğini vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu, "Terör örgütlerine neden destek veriyorlar? Terör örgütleri neden orada özgürce kampanya yapıyor? Neden o terör örgütünün paçavraları oralarda özgürce dolaşıyor. Çünkü onlar da Türkiye'nin düşmanı olduğu için terör örgütleri hain olduğu için hainlere sahip çıkıyorlar. Hainlere sahip çıkacaksın, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarına engel çıkaracaksın. Bunun adı da demokrasi özgürlük olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın tutumunu eleştiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Avrupa'nın ne kadar değerleri varsa gömüyorsunuz suyun altına. Avrupa'yı uçuruma götürüyorsunuz farkında değilsiniz. Avrupa'yı İkinci Dünya Savaşı öncesine sürüklüyorsunuz, uyanın artık uyanın. Bu Avrupa için Avrupa hakları için felakettir. Biz her şartta ayakta kalmasını başarırız. O yüzden Avrupalılar aklını başına toplasın, bugünkü bu çok tehlikeli trendi durdurmak için beraber çalışalım."

Çavuşoğlu'nu duygulandıran hediye

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasının ardından, Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, Çavuşoğlu'na annesi Fatma Çavuşoğlu'nun adının verileceği ve üzerinde annesi ve yüksekokulun fotoğrafı bulunan tabloyu hediye etti.

Çavuşoğlu'nun tabloyu alırken duygulandığı görüldü.