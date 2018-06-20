"Avrupa'da artık birbirlerini de yemeye başladılar"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lara bölgesinde Yörük Sanayici ve İş Adamları Derneği (YÖRSİAD) ile Büyük Antalya Spor Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen programın ardından, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Antalya Şubesini ziyaret eden Çavuşoğlu, istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da okul sayısını yüzde 60, derslik sayısını ise daha fazla arttığını söyledi.

Yaklaşık bir aydır Antalya'da olduklarını, her bölgesini dolaştıklarını aktaran Çavuşoğlu, bu süreçte Çin, ABD ve Almanya'ya üç önemli ziyaretinin olduğunu dile getirdi.

Bunların sonuç alıcı ziyaretler olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Dış politikamızı da Antalya'da yürütmeye çalışıyoruz. Telefon trafiğini yoğun şekilde işletiyoruz. Antalyalılar yaptığımız hizmetlerin farkında. Elbette yargıyı merdiven altından kurtarmak önemli. Diğer hizmetleri de getirmek önemli. Esnafın, iş adamlarımızın yanında olmak, desteklemek önemli." diye konuştu.

Antalya için dört alanda çok önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, turizme yaptıkları önemli yatırımlarla bu yıl Antalya'ya 14 milyon turist geleceğini bildirdi.

Turizmi çeşitlendirmenin önemli olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, spor ve sağlık turizminin de önemli olduğunu, turizmi 12 aya yaymak gerektiğini ifade etti.

Antalya'da bin yataklı şehir hastanesi yapacaklarını, daha sonra yatak sayısını bin 500'e çıkaracaklarını aktaran Çavuşoğlu, "Türkiye olarak sağlık turizminden para kazanmamız gerekiyor. Hastane anlamında her türlü yatırımımız var, doktorlarımız iyi." dedi.

Çavuşoğlu, yüksek teknolojili tarıma teşviki artıracaklarını belirterek, Antalya'da teknoloji şehri kuracaklarını, burada milyonlarca insanın çalışacağını söyledi.

Bununla ilgili Çin'de bir şirketle görüştüklerini, bu teknoloji şehrinde 5 milyon insanın yaşayacağını anlatan Çavuşoğlu, ulaşım için de önemli yatırımları olduğunu bildirdi.

"16 yılda biz tekrar uyandık"

Çavuşoğlu, Türkiye'yi reforma ederken, dönüştürürken, bir taraftan da yapısal sorunlarını çözerek ayağa kaldırdıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Nasıl bir ülke ve millet olduğumuzu hatırlamaya başladık. Ecdadımızla gurur duymamız gerektiğini bir kere daha hatırladık. Geçmişte ders kitaplarında ecdadımızdan utanmamız için her türlü manipülasyonlar yapıldı. Ama aklımız erdiği andan itibaren ecdadımızın bizlere neler bıraktığını, neyi emanet ettiğini çok iyi anlamaya başladık. 16 yılda biz tekrar uyandık. Türkiye dünyada söz sahibi olmaya başladı. Haksızlıklara karşı da Türkiye olarak dimdik durduk. Küresel sistemin çarpıklığına dikkati çektik, mazlumun sesi olduk, ümmetin umudu olduk. Kudüs davasının tek umudu olduk."

24 Haziran seçimlerinde insanların doğru karar vereceğini aktaran Çavuşoğlu, söz sırasının millette olduğunu vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, 16 yılın kolay geçmediğini, gelecek yıllar ile asırların da kolay geçmeyeceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu sadece Türkiye ve Türk milleti için değil, dünya için de öyle. Şu anda dünyada çok ilginç gelişmeler var. Avrupa'da artık birbirlerini de yemeye başladılar. Hedef Müslümanlardı, Türkiye'ydi. Şimdi ise doğu, batı, orta, göç alan almayan, Avrupa Birliği'nde para veren, vermeyen... Bu yarın Katolik-Protestan çatışmasına kadar gidebilir, böyle bir risk de var. Arzu etmeyiz ama Avrupa'daki akımlar, gerçekten bir emare. Artık vekalet savaşlarının yanında, doğrudan çatışma hatta liderler düzeyinde çatışmalar da görmeye başladık. Gelecek de dolayısıyla ilginç ve kolay bir dünya olmayacak. O yüzden böylesine zorlu bir coğrafyada, adeta bir vaha gibi ekonomimiz istikrarlı bir şekilde büyüdü. Güvenliğimizle ilgili gerekli tedbirleri aldık. Ülkemizin istikrarını bozdurmadık. Mazlum insanlara da kapımızı açtık, dünyanın her yerinde ulaştık. Dışarıda da zorluklarla mücadele ettik. Böylesine bir dünyada Türkiye'nin yoluna güçlü adımlarla devam etmesi gerekiyor."