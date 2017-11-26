Atom bombasıyla fitne farksız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı’nda düzenlenen “1518 Muvazzaf Astsubay Adayının Mezuniyet Töreni”ne katıldı. Törene, Grnelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da katıldı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yeniden yapılandırılan Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu’nun ilk mezunlarının verildiğini anımsatan Erdoğan, yeni bir anlayışla ele aldıkları kurmaylık eğitimiini de 23 Ekim’de başlattıklarını belirterek “15 Temmuz darbe girişimi öncesi askeri okullarımızda 10 bin 328 öğrencimiz eğitim görüyordu, şu anda askeri okullarımızda eğitim-öğretim gören öğrenci sayısı 10 bin 348’dir. Dolayısıyla hiçbir boşluğa ve zafiyete mahal vermeyecek şekilde bu reform süreci başarıyla tamamlanmıştır” dedi.



“Bizden, gözümüzün içine bakıla bakıla 911 kilometre Suriye sınırı, 350 kilometrelik Irak sınırı boyunca bir terör koridoru oluşturulurken, kenara çekilip beklememizi isteyenler olabilir” diyen Erdoğan “Onların ne istedikleri değil, bizim ülke ve millet olarak ne istediğimiz önemlidir. Bunlarla ilgili kararı birileri bizim adımıza veremez. Bu kararı biz veririz. Onun için de bu kararı biz, tüm üst yönetici kadrolarımızla, komuta kadrolarımızla oturuyoruz, değerlendiriyoruz ve adımlarımızı da buna göre atıyoruz” dedi.



Erdoğan, “Maruz kaldığımız çok yönlü saldırıların, bizi oyundan çıkartıp yedek kulübesine bile değil, sahanın tamamen dışına atmaya matuf hamleler olduğunun farkındayız. Varsın, onlar kendi hesaplarını yapsınlar. Biz ülkemize güvenimizle, milletimizin desteğiyle ordumuzun gücüyle bu oyunu kendimiz ve kardeşlerimiz için en hayırlı neticeye ulaştıracak şekilde yönlendirmekte kararlıyız” ifadesini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti: “Biz asla birileri gibi sağ yanağımıza vurulduğunda, sol yanağımızı çevirenlerden olamayız. Biz, sırf kendi siyasi istikbalimiz, ikbalimiz tehlikeye girmesin diye milletimize yapılan hakaretleri, saldırıları sineye çekemeyiz. Şayet bir haksızlık varsa, birisi ülkemize karşı hadsizlik yapıyorsa onun cüssesine, kimliğine bakmadan tepkimizi ortaya koyarız. Ne şahsımıza ne Cumhuriyet’imizin banisi Gazi Mustafa Kemal’e ne ordumuza ne de bu ülkenin başka herhangi bir değerine dil uzatılmasına asla müsaade etmeyiz. Hele hele bu aziz milletin onuruyla oynanmasına asla izin vermeyeceğiz, bu da böyle bilinsin.”