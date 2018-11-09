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"Atatürk mazlum milletlerin pusulası"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Atatürk, mazlum milletler için kendilerini barışa, huzura, adalete ve demokrasiye ulaştıracak pusula olma görevini sürdürüyor." dedi.

"Atatürk mazlum milletlerin pusulası"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Atatürk, mazlum milletler için kendilerini barışa, huzura, adalete ve demokrasiye ulaştıracak pusula olma görevini sürdürüyor." dedi.

09 Kasım 2018 Cuma 16:38
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"Atatürk mazlum milletlerin pusulası"

ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Kurtuluş Savaşı'nın önderi, özgürlük ve bağımsızlığın simgesi, edebi başkomutan, eşsiz devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük bir özlem, şükran ve minnetle andığını belirten Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Büyük Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin değeri her geçen gün toplumumuzun tüm kesimlerince daha iyi anlaşılıyor, kan ve barut kokusunun hakim kılınmaya çalışıldığı coğrafyamızda özgür ve onurlu yaşamak isteyen milyonlara ilham vermeye devam ediyor. Atatürk'ün harcını bağımsızlık bilinci ve milli egemenliğe kayıtsız bağlılıkla kardığı Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri ve kuruluş değerleri, mazlum milletler için kendilerini barışa, huzura, adalete ve demokrasiye ulaştıracak pusula olma görevini sürdürüyor."

Atatürk'ün kurucusu olduğu Cumhuriyet sayesinde ülkenin gerçek sahiplerinin bir kişi, aile veya zümre değil, milletin kendisi olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin temeli olan demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkesi, milli egemenliğin güvencesi ve karşı karşıya bulunduğumuz adaletsizliklerin, haksızlıkların, ekonomik ve sosyal sorunların çaresidir. Bu nedenle özgür ve onurlu yaşamak isteyen her yurttaşımız, Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine kararlılıkla sahip çıkma ve Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma, ülkemizde mutlak adaleti sağlama mücadelesinin parçasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikalinin 80'inci yıl dönümünde aziz Atatürk ve silah arkadaşlarıyla vatanımız için şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Anahtar Kelimeler:
Chp Genel Başkanı KılıçdaroğluAtatürk
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