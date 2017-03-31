"Aslanlarımız kovalıyor, onlar da sıçan gibi kaçıyorlar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde belediye tarafından yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış törenine katıldı.

Ülke genelinde terörle mücadelenin aralıksız devam ettiğini dile getiren Soylu, operasyonların terör örgütlerinin kökü kazınıncaya kadar sürdürüleceğini vurguladı.

Ülkenin birlik ve beraberliğine karşı adım atmaya kalkışanların bunun bedelini ödemek zorunda olduklarına dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"Şu anda evlatlarımız 32'nin üzerinde operasyon yapıyor. Bir taraftan Lice'de, bir taraftan Mardin'de, bir taraftan Bestler Dereler'de, bir taraftan Hakkari'de, İkiyaka Dağları'nda askerimiz, polisimiz, korucumuz büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Hani dağlar onlarındı. Bizim aslanlarımız, bizim evlatlarımız onları kovalıyor, onlar da sıçan gibi kaçıyorlar, sıçan gibi. Kandil'den laf üretiyorlar, referandumda 'hayır' deyin diye. O kadar yüreğiniz varsa Kandil'de it gibi saklanacağınıza bu ülkenin sınırları içine gelin de gösterelim bakalım neyin ne olduğunu.

"Kılıçdaroğlu ne söylediğini biliyor ne de yaptığını"

Vatandaşlara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl genel başkan olduğunu soran Soylu, vatandaşların "Kasetle oldu" yanıtı üzerine, "Kaseti kim yaptı?" sorusunu yöneltti. Vatandaşların "FETÖ yaptı" cevabını vermesi üzerine Soylu, şöyle konuştu:

"Peki bugünkü iş birliğinin anlamı nedir? Ya ortaktır, ya diyet ödüyor, ya da esirdir esir. CHP'li kardeşlerimize söylüyorum. Bu adam SSK'yı batırdı, CHP'yi de batıracak, sizi de yanlış istikamete sürüklüyor. Ne olursunuz bunun dediklerine uymayın. Bunun dedikleri ülkede fitneyi, fesadı ortaya koyabilmek için, bu ülkenin güçlü, zengin, özgür olmasını engelleyebilmek içindir. Ne söylediğini biliyor ne de yaptığını. 'Sanki uzayda yaşıyor' deyince alınmışlar. Bu memleketin PKK ile FETÖ ile mücadelesinde hiçbir katkı sunmayacaksın, ardından onların değirmenine can suyu taşıyacaksın."