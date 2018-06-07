Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98592
ALTIN
187.282
DOLAR
4.4774
STERLİN
6.0121
EURO
5.2982
Robot için ilham verdi
Robot için ilham verdi
Yaşları küçük kalpleri büyük
Yaşları küçük kalpleri büyük
DİLEK EJDER İLE “BU SENİN SAYFAN” YELİZ YEŞİLMEN
DİLEK EJDER İLE “BU SENİN...
Haber kameramanlarına mesleki standart geliyor
Haber kameramanlarına mesleki standart geliyor
YILDIZLI ALBÜM MUTFAĞININ USTA AŞÇISI: SELİM ÇALDIRAN
YILDIZLI ALBÜM MUTFAĞININ USTA AŞÇISI: SELİM...

"Asla eski sisteme dönmek istemiyoruz"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Asla ve asla eski sisteme dönmek istemiyoruz. Çünkü o sistem, darbecilerin kurduğu sistemdi ve o sistemi en çok eleştiren bizdik." dedi.

"Asla eski sisteme dönmek istemiyoruz"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Asla ve asla eski sisteme dönmek istemiyoruz. Çünkü o sistem, darbecilerin kurduğu sistemdi ve o sistemi en çok eleştiren bizdik." dedi.

07 Haziran 2018 Perşembe 14:33
30 Okunma
"Asla eski sisteme dönmek istemiyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde, KOBİ temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, siyasetin zenginleşme aracı değil, halka hizmet etme aracı olduğunu belirterek, yeni bir sayfa açmak ve Türkiye'yi inşa etmek için yola çıktıklarını anlattı.

Kılıçdaroğlu, "Bize bazen şu eleştiri yöneltiliyor. 'Siz eski sisteme mi dönmek istiyorsunuz?'. Gayet açık, net bir cevap veriyorum. Asla ve asla eski sisteme dönmek istemiyoruz. Çünkü o sistem, darbecilerin kurduğu sistemdi ve o sistemi en çok eleştiren bizdik." dedi.

Her parti ekonomi konusunda bir şeyler söylerken, iktidarın, ekonomide ne yapacağını hiç söylemediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, " 'CHP köprüye, yola karşı'. Hayır efendim niye karşı olalım? 'Yolu, köprüyü kaça yaptınız?'. Bu soruyu sormak zorundayım. Çünkü parayı sen kendi cebinden harcamadın. Kimin parasıyla yaptın? Milletin parasıyla yaptın. Milletin de bunu sana sorma hakkı var." diye konuştu.

"Devlet Planlama Teşkilatı niye kapatıldı? Bu ülkenin geleceğini kim planlayacak?" diyen Kılıçdaroğlu, İnsani Gelişme Stratejileri ve Bilgi Politikaları Kurumu'nu kuracaklarını ifade ederek, "Güleriz ağlanacak halimize. Diyorlar ya saman, nohut, mercimek ithal ediyoruz... Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Tarım Bakanı, Fransız tarımına yaptığı katkı nedeniyle Fransa'dan şövalye nişanı aldı. Türk tarımına değil, Fransa tarımına yaptığı katkı nedeniyle şövalye nişanı aldı. Bu ayıp kimin ayıbı?" ifadelerini kullandı.

Bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kuracaklarını, buna iş garantili eğitim adını verdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bizim hayallerimizi yakalayamazlar. Bizim hayalimizdeki Türkiye, bölgesinde egemen olan bir Türkiye'dir. Bizim hayalimizdeki Türkiye, beton ekonomisinden yana tasarruflarını kullanan Türkiye değildir, üretimden yana tasarruflarını kullanan Türkiye'dir. Türkiye üretirse güçlenir ve söz sahibi olur. Bu düzenden bir sınıf memnun, rantiye sınıfı. Rantiye sınıfı hiç şikayet etmiyor. Tarihin en yüksek gelirlerini son 15 yıllarında rantiye sınıfı elde etti. 'Biz faize karşıyız' demek kolay. Niye gidiyorsunuz Londra'ya? Yalvarıyorsun 'bana borç para verin' diye. Ne diyor? 'Faizi arttır, arttırmazsan vermem' diyor. 'Dış güçlerin oyunu'. Ne oyunu kardeşim? Giden sensin, yalvaran sensin, parayı isteyen sensin, borçlandıran sensin, tefeciye yakayı teslim etmişsin, 'dış güçlerin oyunu'. Yapan sensin. Sen dolar istemezsen onlar sana gelip zorla dolar mı verecek. Herkesin bu gerçekleri görmesi lazım. Yani Türkiye'de para var, bütün mesele parayı yerli yerinde kullanmak."

"Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kuracağız"

Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir siyasi partinin dış politikayla ilgili bir proje ürettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini, "Muharrem İnce Cumhurbaşkanı, parlamentoda da Millet İttifakı çoğunlukta olduğu zaman, ilk yapacağımız işlerden birisi Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kurmak olacak. Bu teşkilatın 4 kurucu ülkesi olacak. Türkiye, İran, Suriye ve Irak. Muharrem Bey ilk önce buraları ziyaret edecek. Biz kendi bölgemizde barış istiyoruz. Ortadoğu'da barışı sağladığımız andan itibaren Türkiye'yi dolara boğarız." diye tamamladı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından KOBİ temsilcileriyle basına kapalı olarak toplantıya devam etti, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Toplantıya, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Meclis ile yürütme arasındaki uyuşma hızlı kalkınmayı sağlayacak'
'Meclis ile yürütme arasındaki uyuşma hızlı kalkınmayı sağlayacak'
'Taş üstüne taş koyan liderimiz var'
'Taş üstüne taş koyan liderimiz var'
Başbakan Yıldırım: Bu ülkede hiç kimse ayrımcılık görmeyecek
Başbakan Yıldırım: Bu ülkede hiç kimse ayrımcılık görmeyecek
Adalet Bakanı Gül'den CHP'ye FETÖ eleştirisi
Adalet Bakanı Gül'den CHP'ye FETÖ eleştirisi
'Seçimi gümbür gümbür kazanacağız'
'Seçimi gümbür gümbür kazanacağız'
"Atık sektöründe hedef 100 bin istihdam"
"Atık sektöründe hedef 100 bin istihdam"
'Bütün çobanların sigorta primlerini devlet ödeyecek'
'Bütün çobanların sigorta primlerini devlet ödeyecek'
'Ülkenin geleceğini sanayi şekillendirecek'
'Ülkenin geleceğini sanayi şekillendirecek'
"Adaleti ve insanların rahat nefes almasını sağlayacağız"
"Adaleti ve insanların rahat nefes almasını sağlayacağız"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ