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Asla boyun eğmedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün sosyal medya terörizmine asla boyun eğmedik

Asla boyun eğmedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün sosyal medya terörizmine asla boyun eğmedik

15 Nisan 2018 Pazar 18:57
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Asla boyun eğmedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün sosyal medyayı Gezi olayları ve 17-25 Aralık darbe girişimlerinde namertçe kullandığına dikkat çekerek, "FETÖ'nün sosyal medya terörizmine asla boyun eğmedik." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Beykoz 6. Olağan ilçe kongresinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti şimdi metal yorgunluğunu ne yaptı, üzerinden attı. Şimdi gençler, metal yorgunluğu gitti yeni bir diriliş hareketi başladı. Buna ne diyorum; bu bir diriliş müjdesidir diyorum. Her geçen gün daha da büyüyor, daha da güçleniyoruz." dedi.

"Gezi olayları ve 17-25 Aralık darbe girişimlerinde FETÖ, bu alanı (sosyal medya) pervasızca, hoyratça, namertçe kullanmaktan çekinmemiştir." ifadesini kullanan Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Haftalar, aylar boyunca şişirilmiş hesaplar, sahte karakterler üzerinden itibar suikastleri düzenlemiş, yalan ve iftira üstümüze boca edilmiştir. Milli ve yerli tavır sergileyen kim varsa FETÖ'nün tetikçilerinin hedefi olmuştur. Ana muhalefet partisi ve başındaki zat da meclis kürsülerini FETÖ'ye kiralayarak bu kalleş saldırılara kol kanat germiştir. Hiç utanmadan, arlanmadan, zerrece yüzleri kızarmadan haftalarca FETÖ'nün linç kampanyasına destek oldular. Ana muhalefet ortalığa boca edilen iftira ve montajlardan nemalanmaya çalışırken, biz bu ahlaksızlığa prim vermedik. FETÖ'nün sosyal medya terörizmine asla boyun eğmedik."

"Türkiye artık bir zihniyet değişimini yaşıyor." şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bu zihniyet değişiminde kararı siz vereceksiniz. Bay Kemal CHP'si, onlar zihniyet değişiminden yana değil, hiçbir zaman olmadılar ki yine olmayacaklar. Ama biz artık bu makus talihi değiştireceğiz. İnşallah Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanRecep Tayyip Erdoğan
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