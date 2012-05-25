"Asla başarıya ulaşamayacaklar"

ANKARA - DSP Genel Başkanı Masum Türker, ülkede huzuru bozmak için hain saldırılar yapanların asla başarıya ulaşamayacaklarını bilmeleri gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Türker yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen intihar saldırısında iki polisin şehit olması, çok sayıda vatandaşın da yaralanmasından büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Hain saldırıyı şiddetle kınadığını bildiren Türker, şehit polislere rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Türker mesajında ''Türkiye'de huzuru bozmak için düzenlenen hain saldırıları yapanlar bilmelidirler ki asla başarıya ulaşamayacaklardır. Türkiye polisiyle, askeriyle, ulusal bilinci olan vatandaşlarıyla teröre asla geçit vermeyecektir'' ifadeleri kullandı.