Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
sağanak
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93299
ALTIN
194.013
DOLAR
4.7126
STERLİN
6.2456
EURO
5.4727
Şimşek'ten dolar açıklaması
Şimşek'ten dolar açıklaması
Alper Fıratlı Her Şeyin Güzel Olacağını Vurguluyor
Alper' Fıratlı Her Şeyin Güzel Olacağını Vurguluyor
Yarım asırlık meslek aşkı
Yarım asırlık meslek aşkı
Otomobil su kanalına devrildi: 3 ölü
Otomobil su kanalına devrildi: 3...
Adana'da sahte içki imalathanelerine operasyon
Adana'da sahte içki imalathanelerine operasyon

'Asker Kandil'e gidiyor, sen hainlerin yanına gidiyorsun'

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Asker Kandil'e gidiyor, sen hainlerin yanına gidiyorsun. Askerin yanına git. Paşanın apoletlerini sökecekmiş. Apoletleri millet takar, millet söker." dedi.

'Asker Kandil'e gidiyor, sen hainlerin yanına gidiyorsun'

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Asker Kandil'e gidiyor, sen hainlerin yanına gidiyorsun. Askerin yanına git. Paşanın apoletlerini sökecekmiş. Apoletleri millet takar, millet söker." dedi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 16:19
0 Okunma
'Asker Kandil'e gidiyor, sen hainlerin yanına gidiyorsun'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Asker Kandil'e gidiyor, sen hainlerin yanına gidiyorsun. Askerin yanına git. Paşanın apoletlerini sökecekmiş. Apoletleri millet takar, millet söker" dedi.

Bakan Bak, Tosya Belediye Meydanı'ndaki mitingde yaptığı konuşmada, Tosyalıların yağmura rağmen meydana geldiğini söyledi.

Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini belirten Bak, "Ülkemiz büyüyor, gelişiyor. Güçlü Türkiye için 24 Haziran'da sandığa gideceğiz. Sandıkta güçlü Türkiye için Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. Cumhur İttifakı'yla, Recep Tayyip Erdoğan'la yürüyeceğiz." diye konuştu.

Tosya'nın taleplerinin karşılanacağını vurgulayan Bak, "Tosya için talepler geldi. Gençlik merkezi ve yurtlar yapıyoruz. Kastamonu'ya da 12 bin 500 kişilik stat yapacağız. Kapalı spor salonumuzun ihalesini 21 Temmuz'da yapıyoruz. Tosya bütün seçimlerde bize yüzde 75'in üzerinde oy verdi. Yağan yağmura rağmen bizimlesiniz. İnşallah hep beraber iktidara yürümeye devam edeceğiz. " ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'nin Selahattin Demirtaş'ı ziyaretini eleştiren Bak, şöyle devam etti:

"Biri gidiyor Kobani olaylarının sebebi olan, 62 insanımızın katledilmesine sebep olan HDP Genel Başkanı'nı hapishanede ziyaret ediyor. Niye şehit ailesini ziyaret etmiyorsun, niye terörle ilgili bir şey söylemiyorsun? Doğu'da, Güneydoğu'da operasyon yapan askerimize niye dil uzatıyorsun, onların moralini bozuyorsun? Asker Kandil'e gidiyor, sen hainlerin yanına gidiyorsun. Askerin yanına git. Paşanın apoletlerini sökecekmiş. Apoletleri millet takar, millet söker. Sen önce kendi partinde genel başkan seçil ondan sonra gel. Bunlar bu ülkeyi yönetmeye layık değiller. İnşallah terör sorununu da Cumhur İttifakı çözecek. Dağlarda yiğitlerimiz, polislerimiz var. Onlarla beraberiz, onlarla yürüyeceğiz."

Amerikalıların Türk ordusuna "güçsüz" dediğini ifade eden Bak, "Zeytin Dalı Operasyonu yaptığımızda, Fırat Kalkanı Operasyonu yaptığımızda bunlar yine konuşuyordu. 'Başaramayacak' diyorlardı. Amerika’ya gittiğimde 'Türk ordusu artık güçsüz çünkü 200 generali hapse attınız' dediler. Ben 'Türk ordusu içindeki hainleri temizledi, unutmayın her Türk asker doğar' dedim. Ardından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarını yaptık. Orada Amerikalar onlara destek verdi ama Türk ordusu Özgür Suriye ordusu ile birlikte üzerlerinden silindir gibi geçti. Aslan ortaya çıkınca çakallara kaçmak düşer. Recep Tayyip Erdoğan çıktı. PKK'nın YPG'nin çakalları kaçtı." diye konuştu.

Ülkeyi büyütmeye devam edeceklerinin altını çizen Bakan Bak, "Güçlü Meclis güçlü hükümet için hep beraber yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Mitingin sonunda Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, Bak'a Tosyaspor forması hediye etti.

Mitinge AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Metin Çelik ve Murat Demir, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Metin Ekşi ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Bak, daha sonra Tosya Belediyesi'ni ziyaret ederek, belediye çalışmaları hakkında Şahin'den bilgi aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor Bakanı Osman Aşkın BakKandil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Bize düşen bu insanların yurtlarına salimen dönmelerini sağlamak"
"Bize düşen bu insanların yurtlarına salimen dönmelerini sağlamak"
'1 milyonun üzerinde istihdam sağladık'
'1 milyonun üzerinde istihdam sağladık'
'HDP'nin barajı aşmaması lazım'
'HDP'nin barajı aşmaması lazım'
'Hayvanlara işkence adli yaptırım kapsamına alınacak'
'Hayvanlara işkence adli yaptırım kapsamına alınacak'
"Muharrem İnce konusunda duyumlar geliyor"
"Muharrem İnce konusunda duyumlar geliyor"
"Kazanımlarımızı kaybettirmeye kimsenin hakkı yok"
"Kazanımlarımızı kaybettirmeye kimsenin hakkı yok"
"Türkiye'yi engellemek için her türlü şer ittifakını kurdular"
"Türkiye'yi engellemek için her türlü şer ittifakını kurdular"
"Alman hükümetinin açıklama yapması lazım"
"Alman hükümetinin açıklama yapması lazım"
Saadet Partisi'nden AK Parti'ye katılım
Saadet Partisi'nden AK Parti'ye katılım

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ