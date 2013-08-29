Asılsız iddianın bizzat üretildiği

ANKARA

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AA muhabirine Ergenekon Davası'nın karara bağlanması sonrasında tekrar gündeme gelen AK Parti kapatma davasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ergenekon Davası'nın sona ermesiyle kapatma davasının yeniden gündeme geldiğini hatırlatan Bozdağ, "Çünkü o davanın açılmasına dayanak teşkil eden pek çok asılsız iddianın bizzat üretilmiş olduğu, Ergenekon Davası ile de ortaya çıkıyor. Ancak bu noktada yargılamanın yenilenmesi cihetine gidilebilmesi için verilmiş bulunan bu kararın, Yargıtay aşamasını da geçerek kesinleşmesi gerekiyor. Yargıtay aşamasından sonra eğer verilen karar kesinleşirse, o zaman bu karar kapsamında mahkemenin dayanağı teşkil eden delillere ilişkin bir değerlendirme de yapıldıktan sonra yargılamanın iadesi yoluna başvurulabilir" diye konuştu.

"Çöken bir yapının üzerine bina edilmiş olan karar da çökmüş olacaktır"

AK Parti'nin, kapatma davası sonucunda Hazine yardımının kesilmesi cezası aldığını hatırlatan Bozdağ, mahkemenin yargılamanın iadesi yoluna gittiği takdirde tüm yargılamanın sil baştan yapılacağını söyledi. Bozdağ, şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesinin, 'odak olma' konusunda verdiği karar ve bu karara istinaden verdiği para cezası yeniden ele alınacaktır. Mahkeme yeni duruma göre yeni bir değerlendirme yapacaktır. Çünkü bu delillerin, bir başka mahkeme kararıyla, uydurma olduğu tespit edildiği zaman esasında Anayasa Mahkemesinin üzerine hüküm bina ettiği bütün yapı çökmüş olacaktır. O zaman çöken bir yapının üzerine bina edilmiş karar da çökmüş olacaktır. O yüzden yeniden yargılama bu kararın da yeniden gözden geçirilerek değerlendirilmesi sonucunu getirir. Mahkeme eğer yeniden yargılama sonucunda odak konusundaki kararını değiştirirse o zaman elbette ki Hazine yardımının kesilmesine ilişkin kararını da gözden geçirip ona göre değiştirecektir. Bu, davanın reddi sonucunu doğurabilir. Davanın reddi sonucu ortaya çıkarsa mahkeme daha önceki karar gereği tahsil edilen Hazine yardımının iadesine de karar verebilir."