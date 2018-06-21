Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94824
ALTIN
193.060
DOLAR
4.7508
STERLİN
6.2719
EURO
5.4802
Instagram'a yenilik
Instagram'a yenilik
"YAVAŞTAN İLERLE"
"YAVAŞTAN İLERLE"
Seçime 3 gün kaldı
Seçime 3 gün kaldı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Dünyanın 'en cömert ülkesi'
Dünyanın 'en cömert ülkesi'

"Aşılmaz Ilgar'ı delip geçiyoruz"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Ilgar Tüneli'nde önemli ilerleme sağladıklarını belirterek, "Aşılmaz Ilgar'ı delip geçiyoruz, biri tam tamına 4 bin 962 metre uzunluğunda olan çift tüplü tünel yapıyoruz" dedi.

"Aşılmaz Ilgar'ı delip geçiyoruz"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Ilgar Tüneli'nde önemli ilerleme sağladıklarını belirterek, "Aşılmaz Ilgar'ı delip geçiyoruz, biri tam tamına 4 bin 962 metre uzunluğunda olan çift tüplü tünel yapıyoruz" dedi.

21 Haziran 2018 Perşembe 14:38
0 Okunma
"Aşılmaz Ilgar'ı delip geçiyoruz"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yaptığı açıklamada, Ilgar Tüneli'ni de içeren 62 kilometrelik Ardahan-Çıldır Ayrımı Hanak-Damal-Posof Göksun yolunun ilk 41 kilometresinde yapım çalışmalarının hızla sürdüğünü söyledi.

Bu yolun Türkgözü Sınır Kapısı'na kadar uzanan önemli bir yol olduğunu ifade eden Arslan, "Ardahan, Kars için önemli, bölge için önemli bir yol. Bu yolu sıcak asfalt kaplamalı bölünmüş yol haline getiriyoruz." diye konuştu.

Arslan, Ilgar Dağı'nı tünelle aştıklarını kaydederek, "Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayan Posof-Damal arasında yer alan ve bölgede gerçekleştirilen en zorlu proje olan Ilgar Dağı geçişini tünelle aşıyoruz. Aşılmaz Ilgar'ı delip geçiyoruz, biri tam tamına 4 bin 962 metre uzunluğunda olan çift tüplü tünel yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında toplam 393 metre uzunluğunda 3 çift köprü inşa ettiklerine değinen Bakan Arslan, Ardahanlıları yoğun geçen kış aylarında kar, çığ, tipi demeden güvenli ve yüksek standartlı ulaşım imkanına kavuşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Ardahan Kafkasların merkez şehirlerinden olacak

Bakan Arslan, projenin tamamlanmasıyla söz konusu yolun 15 kilometre kısalacağını, seyahat süresinin ise neredeyse yarıya düşeceğini belirterek, "Yol ve tünelin tamamlanmasıyla bölgede ticaret, gelir, iş ve aş artacak. Posof'a, Türkgözü'ne ulaşım sağlayan yol ve tünel ile Ardahan, Türkgözü'nden de Kafkaslara kadar Kafkasya'nın merkez şehirlerinden olacak." şeklinde konuştu.

Ilgar Dağı Tüneli

Türkiye'yi Kafkaslara bağlayan ve Türkgözü Gümrük Kapısı yolu üzerinde bulunan Ilgar Dağı engelini aşacak olan 'Ilgar Tüneli'nin temeli Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın katılımıyla 11 Mart 2017'de atıldı.

Ardahan Çıldır yol ayrımından itibaren 2017 yılında başlanan 41 kilometrelik uluslararası standartlardaki duble yolun yapım çalışması devam ediyor. Yolun 41. ile 62. kilometreleri arasında etüt ve araştırma geliştirme proje çalışmaları devam ederken bu kesimde ayrıca 3 bin 314 metre uzunluğundaki Gümüş Kavak Tüneli ile 605 metre uzunluğundaki Posof çayı viyadüğü bulunuyor.

Söz konusu yolda 28,70 metre uzunluğunda Bağırsak Deresi Köprüsü, 277 metre uzunluğunda Kura Nehri Viyadüğü ve 87,30 metre uzunluğunda Çayağzı Köprüsü de yer alıyor.

Proje bedeli yaklaşık 445 milyon lira olan yoldaki Ilgar Tüneli, sol tüp uzunluğu 4 bin 962 metre ve sağ tüp uzunluğu ise 4 bin 802 metre olan iki tüpten oluşuyor. Tünel ile ulaşım daha hızlı ve güvenli sağlanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Arslan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'AK Parti 320 civarında milletvekili kazanacak'
'AK Parti 320 civarında milletvekili kazanacak'
"Zihniyet devrimini Erdoğan'dan başkası yapamazdı"
"Zihniyet devrimini Erdoğan'dan başkası yapamazdı"
Erdoğan'ın yoğun seçim mesaisi
Erdoğan'ın yoğun seçim mesaisi
"Kürt sorunu yoktur sadece terör sorunu vardır"
"Kürt sorunu yoktur sadece terör sorunu vardır"
Yurt dışı seçmen sayısı arttı
Yurt dışı seçmen sayısı arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık parlamenter demokrasi söz konusu değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık parlamenter demokrasi söz konusu değil
Kılıçdaroğlu'ndan gençlere çağrı: Gençler sandığa gidin
Kılıçdaroğlu'ndan gençlere çağrı: Gençler sandığa gidin
"Kamu bankalarını yeniden düzenleyeceğiz"
"Kamu bankalarını yeniden düzenleyeceğiz"
"İmar barışı herkesin derdine derman olacak"
"İmar barışı herkesin derdine derman olacak"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ