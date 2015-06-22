'Asıl sorun siyasi partilerin ilkesizliğidir'

ANKARA - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "HDP ile aynı çuvala girmeyi göze alabilen CHP'ye, AKP ile koalisyona gitmeyi salık veririz. Asıl sorun koalisyon seçenekleri veya seçeneksizliği değil, siyasi partilerin ilkesizliğidir" ifadesini kullandı.



Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye medya üzerinden yaptığı teklifi "yakışıksız" olarak değerlendirerek, bu durum parti tarafından tepkiyle karşılanınca, Kılıçdaroğlu'nun yazılı bir açıklama yaparak durumu tevile kalkıştığını ifade etti.



Yalçın, "yüzde 60'lık blok"un gerçekten caiz bir tabir olabilmesi için, ortaya çıktığı var sayılan blokta yer aldığı düşünülen siyasi partilerin fikir ve ilkelerinde, beyannamelerinde, halka verdiği sözlerde, en azından asgari müştereklerin olmasının icap edeceğini aktardı.



Silahların gölgesinde demokrasi işletilemez



Türkiye'de hukuk ve demokrasiyi tahrip eden mihrakların başında PKK ve onun siyasi kanadının geldiğini ifade eden Yalçın, "PKK, KCK mahkemelerini hukuk tahribata uğradığı için değil, bilakis baskı ve tasallut altında tuttuğu kitleleri Türkiye Cumhuriyeti devletinin yasalarına uymamaya zorlamak ve onları illegal yollara sevk edip devlet içinde devlet olabilmek için kurmuştur. Üstelik PKK buna, AKP iktidarı yargıyı tekeline almadan ve yasalarla oynayıp dejenere etmeden önce başlamıştır" değerlendirmesinde bulundu.



"Silahların gölgesinde demokrasi işletilemez ve hukukun üstünlüğü sağlanamaz" ifadesini kullanan Yalçın, şöyle devam etti:



"Madem HDP seçime girmiş ve milyonların oyunu almıştır, eksikleriyle de olsa, öncelikle 'Cumhuriyetin 13 yıllık reklam arası'ndan önceki yasalarına tabi olacağını ilan etmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin otoritesini tanımalıdır. Ancak o zaman Türkiye partisi olarak kabul edilmesi mümkün olabilecektir. Demokratik hakların tanınması ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasındaki eksikliklerin giderilmesi, demokrasiye bütün kurum ve kurallarıyla işlerlik kazandırılması için gereken adımların atılması ancak o sayede mümkün olabilecektir.



Yüzde 13'ün üzerinde oy alıp 80 milletvekili çıkarmak, hiçbir partiye devletimizin yasalarını tanımama ve devlete kafa tutma hakkı vermez. Hal böyleyken Sayın Kılıçdaroğlu, MHP’ye HDP destekli bir ortak hükümet kurma teklifini dillendirirken böyle yasa tanımaz silahlı bir oluşumla hukuk sisteminin taşlarını nasıl yerli yerine oturtacağını, başta 17-25 Aralık yolsuzlukları olmak üzere bütün hukuksuzlukların üzerine nasıl gidebileceğini kamuoyuna açıklamamıştır. Oysa illegal bir silahlı örgütün siyasi kanadıyla hukukun üstünlüğünü geçerli kılacağını ve demokrasiye işlerlik kazandıracağını sanmak, suçluları hapishanede gardiyan; mahkemede hakim, savcı ve avukat yapmaktan farksızdır."

