CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, "Darboğazda olan esnaf ve KOBİ'ler, başkanlık dayatmasıyla iyice bozulan ortam nedeniyle daha da sıkıntıya düştü. 100 bini aşkın esnaf kepenk kapatmış, 300 bini aşkın esnaf kredilerini ödeyemediği için takibe düşmüş durumda. Esnaf ve KOBİ'ler Hükümetin ve Cumhurbaşkanının gündeminde değil. Asıl dertleri başkanlık ve rejim değişikliği." görüşünü savundu.

Budak, yaptığı yazılı açıklamada, "başkanlık dayatması"nın, ekonomik açıdan risk ve belirsizlikleri artırdığını, bunun da ekonominin her alanına olumsuz yansımalarının olduğunu ileri sürdü.

Ekonomi ve turizmdeki daralmanın esnaf ve KOBİ'leri ciddi şekilde sıkıntıya düşürdüğünü belirten Budak, 2016'da toplam kredilerde takibe düşme oranının yüzde 3.23 olarak gerçekleştiğini bildirdi. Budak, takibe düşen esnaf sayısının 311 bin 600 ile rekor kırdığını iddia ederek, şunları ifade etti:

"Başta İstanbul, Antalya, İzmir, Muğla, Kapadokya bölgesi gibi turizm merkezleri olmak üzere binlercesi kapısına kilit vurdu. Binlerce esnaf sicili bozuk olduğu için yeni kredi alamıyor. Hükümet bir paket açıkladı, 250 bin esnaf başvurdu. Esnaf, saatlerce kuyruklarda bekletildi ama alabilen sayısı 15 bin. Onların da nasıl belirlendiği belli değil. Zaten darboğazda olan esnaf ve KOBİ'ler başkanlık dayatmasıyla iyice bozulan ortam nedeniyle daha da sıkıntıya düştü. 100 bini aşkın esnaf kepenk kapatmış, 300 bini aşkın esnaf kredilerini ödeyemediği için takibe düşmüş durumda. Esnaf ve KOBİ'ler Hükümetin ve Cumhurbaşkanının gündeminde değil. Göstermelik adımlarla günü kurtarmaya çalışıyorlar. Asıl dertleri başkanlık ve rejim değişikliği."

Budak, Türkiye'nin, dışarıdaki AB ve Donald Trump belirsizliğine, içeride başkanlık dayatmasının eklendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Böylesi risk ve belirsizlikler sürecinde kim nasıl yatırım yapacak? Esnaf ve KOBİ nasıl iş yapacak? Ekonomi, tehditle, baskıyla yürümez. Ekonomi güvenle yürür. Bunun için de hukuk ve demokrasi egemen olmalı."