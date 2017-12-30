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''Asgari ücreti hiçbir zaman enflasyonun altına düşürmedik''

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, yeni asgari ücrete ilişkin, "15 yılda asgari ücreti yaklaşık 9 kat artırmış olduk ve hiçbir zaman da enflasyonun altına düşürmedik." dedi.

''Asgari ücreti hiçbir zaman enflasyonun altına düşürmedik''

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, yeni asgari ücrete ilişkin, "15 yılda asgari ücreti yaklaşık 9 kat artırmış olduk ve hiçbir zaman da enflasyonun altına düşürmedik." dedi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 17:31
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''Asgari ücreti hiçbir zaman enflasyonun altına düşürmedik''
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinop'ta partisinin 6. olağan il kongresinde yaptığı konuşmada, yeni asgari ücrete ilişkin, "15 yılda asgari ücreti yaklaşık 9 kat artırmış olduk ve hiçbir zaman da enflasyonun altına düşürmedik." dedi.

"Kişi başına düşen milli gelirimiz, geldiğimizde neydi? 3 bin 500 dolardı. O zaman asgari ücret de 184 liraydı." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün kişi başına düşen milli gelirimiz ne oldu? 11 bin dolar. Asgari ücret çok daha büyük bir artışla bin 603 lira. Milli gelirimiz, 2023 için hedeflediğimiz 25 bin dolara ulaştığında asgari ücretin nereye çıkacağını varın siz hesap edin." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Cuma günü Fransa'ya gidiyorum. Fransa'da yine aynı şekilde Türkiye-Fransa ikili ilişkilerini masaya yatıracağız." dedi.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz nasıl 16 Nisan'da kendisini İzmir'de denize dökmekten bahsedenleri sandığa gömmüşse, 15 Temmuz kahramanlarına küfür edenleri de 2019'da aynı akıbete uğratacaktır." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErdoğanSinopAsgariücretEnflasyon
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