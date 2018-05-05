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"Artık biz eski dünya düzenini istemiyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, "Dünya 5'ten büyüktür demek, hepimizin kardeş olduğunu, bize hatırlatıyor. Dünyaya da şöyle bir hatırlatmada bulunuyor. Artık biz eski dünya düzenini istemiyoruz." dedi.

"Artık biz eski dünya düzenini istemiyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, "Dünya 5'ten büyüktür demek, hepimizin kardeş olduğunu, bize hatırlatıyor. Dünyaya da şöyle bir hatırlatmada bulunuyor. Artık biz eski dünya düzenini istemiyoruz." dedi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:17
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"Artık biz eski dünya düzenini istemiyoruz"

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF), Esenler Belediyesi ve Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından "Dünya 5'ten Büyüktür" sloganıyla düzenlenen 11. Uluslararası Öğrenci Buluşması Esenler Dörtyol Meydanı'nda gerçekleşti.

Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, eskiye nazaran özellikle Türkiye'de yaşayan gençlerin artık sorumluklarının çok büyük olduğunu belirterek, eskiden Türkiye'ye gelen gençlerle ülkelerine döndükten sonra irtibat kurmalarının kolay olmadığını söyledi.

Artık Türkiye'ye gelen gençlerle ülkelerine döndükten sonrada görüşebildiklerini dile getiren Kan, "Ülkelerine döndükten sonra onlar birer Türkiye elçisi olarak da orada bulunmuş oluyor. Şu anda stantlarda misafirlerini ağırlayan gençlerin aslında sorumlulukları daha fazla. Çünkü bu sene 'Dünya 5'ten Büyüktür' diyoruz." diye konuştu.

"Dostluğun, kardeşliğin karşısında bütün kötülükler kaybolur"

Kan, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya 5'ten büyüktür demek, hepimizin kardeş olduğunu, ırkımız, dilimiz, düşüncemiz, görüşümüz ne olursa olsun etnik kimliğimiz ne olursa olsun bizim kardeş olduğumuzu bize hatırlatıyor. Dünyaya da şöyle bir hatırlatmada bulunuyor. Artık biz eski dünya düzenini istemiyoruz. Biz hepimiz kardeşiz ve kardeşler olarak el ele verdiğimizde kimse bize karşı duramaz. Dostluğun, kardeşliğin karşısında bütün kötülükler kaybolur ve kötüler kaybetmeye mahkumdur.

Türkiye'nin başında şu anda dünyanın asırlardır görmediği bir lider var. Recep Tayyip Erdoğan var. Onun vesilesiyle biz hem Türkiye'nin güçlendiğini görüyoruz hem bizden önceki nesillerin ve benim neslimin de yaşamış olduğu ayrımcılıklarını ortadan kalkmış olduğunu görüyoruz. Biz şu anda güçlü bir Türkiye'yle kardeşinin yardımına koşan bir Türkiye'yle dünyada mevcut düzene 'dur' diyen bir Türkiye'yle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz."

"Esenler açısından anlamı farklı"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da etkinliğin hayırlı olmasını dileyerek, organizasyonun Esenler açısından çok farklı bir anlam ifade ettiğini söyledi.

Esenler'in İstanbul'un merkezinde olmasına rağmen sosyolojik olarak kenarda kalmış bir ilçe olduğunu ifade eden Göksu, "Bundan dolayı uluslararası yüzleri bu meydanlarda Esenler'deki kardeşlerimizin görüyor olması ve yeryüzünde insanlığın her rengiyle, görüntüsüyle sadece Allah'ın bizleri kardeş ilan etmesinden dolayı kardeş olduğumuzu ve kardeşliğimizi hatırlaması açısından çok önemli bir iş olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Amaçlarımızdan biri de halkla kaynaşmak"

UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat da amaçlarının Türkiye'de eğitim alan uluslararası öğrencileri gündeme getirmek olduğunu belirterek, burada bulunan öğrencilerin tamamının üniversite eğitimi alan öğrenciler olduğunu ve bu program için yurt dışından herhangi bir öğrenci gelmediğini söyledi.

Bolat, bu organizasyonda öğrencilerin kendi kültürlerini vatandaşlara anlattığını aktararak, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada amacımızın birisi de halk ile kaynaşmayı sağlamak. Çünkü ülkemiz çok misafirperver. Uluslararası öğrenciyle tanıştığında hemen bağrına basıyor. Fakat sokakta gördüğünde ilk önce turist olduğunu zannedip yabancı olarak görüyor. Fakat uluslararası öğrenci, misafir öğrenci, Sivas'ta üniversitede okuyan bir üniversitede okuyan öğrenci olduğunu görünce halkımız onu sahipleniyor. Biz bunu oluşturmaya çalışıyoruz. Halkımızla uluslararası öğrenciyi bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Çoğu ülkede bu tür organizasyonları yapmak ve katılmak yasak. Ancak ülkemiz çok rahat bu konuda. Doğu Türkistanlı bir öğrenci Çin'de kendi kültürünü tanıtamazken bizim ülkemizde bunu yapabiliyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiUluslararası Öğrenci Dernekleri FederasyonuUDEF
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