AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylaması sürecinde partisince Çankırı Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Yıldırım, "Artık terörle mücadelede de kararımız tamdır. Terör neredeyse, ister yurt dışında ister yurt içinde, oralara gideceğiz, inlerini başlarına geçireceğiz. Suriye'de Fırat Kalkanı ile başarılı bir operasyon yapıp DEAŞ terör örgütünü nasıl yok ettiysek, diğerlerini de aynı şekilde halledeceğiz." dedi.

"Şunu Avrupa'nın bazı ülkeleri hiç unutmasın." ifadesini kullanan Yıldırım, "Bu yapılanları bir kenara yazdık, gerektiği zaman gerekli karşılıklar verildi, vermeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bazı ülkeler var 'Avrupa değerleri, özgürlük, insan hakları' diyor, diyor da diyor ama onların gerçek yüzünü şu bir haftada gördük. Almanya'sı, Hollanda'sı, İsviçre'si... Mesele Türkiye olunca nasıl birden bire diktatörleştiklerini, nasıl yasakçı bir uygulamaya geçtiklerini hep beraber gördük değil mi? Oralarda 'hayır' demek serbest, 'evet' demek yasak. Bunların fikir özgürlüğünden, hürriyetlerden, insan haklarından anladığı bu kadar."

"Artık Avrupa bile siyasetini Türkiye'ye göre yapıyor"

Başbakan Yıldırım, "Artık Avrupa bile siyasetini Türkiye'ye göre yapıyor. Bakın sonuçlara... Türkiye, Hollanda seçimlerine de ayar verdi. Bir müddet daha ırkçılığı Avrupa'da frenledi. Ama aklınızı başınıza alın, bu düşmanca politikalar, İslam, Türk düşmanlığı, İslam korkusu sizi doğru bir sonuca götürmez." dedi.

"Kılıçdaroğlu, bizim kampanyaya dahil olsun, ona da yer var"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun radyo programındaki açıklamasına da değinen Başbakan Yıldırım, "Bizim anlatmaya çalışıp da anlatamadığımızı Kemal Bey en iyi şekilde anlattı. Bir eksiği kaldı. Bu şartlar altında 'hayır' kampanyasını bırakıp bizim kampanyaya dahil olsun, ona da yer var." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Diyorlar ki '550 milletvekilini niye 600'e çıkarıyorsunuz, fuzuli masraf oluyor.' Sen bunu söyleyeceğine kardeşim, bir tane milletvekilin bir senede 2 trilyon telefon, mektup parası ödemiş. Eğer o ödenmeseydi, 10 milletvekilinin 4 senelik maaşı... Bırak, geç bunları. Millet yemez bunu."

"Çankırı, ikinci kurtuluş savaşının verildiği yerdir"

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimini hatırlatan Yıldırım, "Biliyorsunuz, o gece de siz bu meydandaydınız, ben de hemen yukarıda Ilgaz'daydım. Ilgaz'dan bu alçak darbe girişimini önlemek için gerekli talimatları, çalışmaları oradan yaptım. Dolayısıyla Çankırı'nın benim için özel bir anlamı var. Çankırı, ikinci kurtuluş savaşının verildiği yerdir. Türkiye'nin tapusunun sahibidir." dedi.

"Şimdi kaçacak yer arıyorlar"

Başbakan Yıldırım, "'FETÖ'nün inine gireceğiz' dedik, girdik. Şimdi kaçacak yer arıyorlar. Nereye kaçarsa kaçsınlar hiç fark etmez, eninde sonunda adaletin önüne çıkacak, gerekli hesabı verecekler, şehitlerimizin, gazilerimizin hesabını verecekler." şeklinde konuştu.

"Gençler siyaset de yapacak, ülkenin problemlerini de takip edecek"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin olarak, "Bu sistemde, yüzde 50'nin altında oy alırsa, hükümet kurulmuyor. Mutlaka sandığa giden vatandaşlarımızın yarısından bir fazlasının 'evet' demesi lazım, seçmesi lazım." diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Gençler siyaset de yapacak, ülkenin problemlerini de takip edecek. Onun için gençlere güvenmeyen, ülkenin geleceğine güvenmez. Bunlar, gençlere güvenmiyor."