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"Armudun sapı, üzümün çöpü var demeyeceğiz"

CHP Parti Sözcüsü Tezcan "Tam demokrasiyi Türkiye'ye getirmek ve kurmakla karşı karşıyayız. Bu görevi yaparken armudun sapı var, üzümün çöpü var demeyeceğiz. Asgari müştereklerde demokrasi ortak paydasında buluşmak zorundayız" dedi.

"Armudun sapı, üzümün çöpü var demeyeceğiz"

CHP Parti Sözcüsü Tezcan "Tam demokrasiyi Türkiye'ye getirmek ve kurmakla karşı karşıyayız. Bu görevi yaparken armudun sapı var, üzümün çöpü var demeyeceğiz. Asgari müştereklerde demokrasi ortak paydasında buluşmak zorundayız" dedi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 13:01
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"Armudun sapı, üzümün çöpü var demeyeceğiz"

İl Başkanları Toplantısı için Kayseri'ye gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Erciyes'te bulunan bir otelde programın açılış konuşmasını yaptı.

Tezcan, 24 Haziran seçimlerinin önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Biz 24 Haziran seçimlerine giderken bir tarafta tek adam koalisyonun olduğu bir tablo ile karşı karşıyayız. Buna karşı seçenek üretme görevi bizim. Buna karşı Türkiye'nin çıkış reçetesini, ruhunu kurma görevi bizim. Bunu yapacak olan Cumhuriyet Halk Partisi. Ama bunu tek başımıza yapmayacağız. Tek başımıza yapamayız. Tek başımıza yapabilme gücümüz yok. Bir büyük demokratik uzlaşmadan bahsediyorsak, tek adam koalisyonuna karşı bir büyük demokrasi koalisyonu, bir büyük demokrasi buluşmasından bahsediyorsak bunun gereğini yapmak sorumluluğu bize ait. Çünkü demokrasiyi temsil eden güçlerin ana sütunu Cumhuriyet Halk Partisidir. Şimdi bir dördüncü devrimi gerçekleştirmek bizim görevimiz.

Tam demokrasiyi Türkiye'ye getirmek ve kurmakla karşı karşıyayız. Bu görevi yaparken armudun sapı var, üzümün çöpü var demeyeceğiz. Gözünün üstünde kaşın var demeyeceğiz, asgari müştereklerde bir araya gelmek ve demokrasi ortak paydasında buluşmayı sağlamak zorundayız. Bu buluşmayı sağlayamadığımız zaman kuşkusuz bunun bedelini biz öderiz ama asıl lider ödeyecektir, halk ödeyecektir ve tarih karşısında bu sorumluluğu herkese sorarlar. Ama önce Cumhuriyet Halk Partisine soracaklar. Çünkü tarih karşısında bu büyük adımları her zaman atan ilk ve tek parti CHP olmuştur. Bu toplantımız 24 Haziran seçimlerine giderken bizim dışımızda demokrasiyi temsil eden güçleri de bir araya getireceğimiz, onların üzerine büyük bir şemsiye açacağımız, onlarla beraber bir demokrasi katarı, kervanı oluşturacağımız bir yolculuk olacak. Bu yolculuk içerisinde bu davayı birlikte sahipleneceğiz."

"Her oyunu boşa çıkartacağız"

Bülent Tezcan, 15 milletvekilinin CHP'den İYİ Parti'ye geçişiyle ilgili, "Bir siyasi parti, örgütlenmesi ile ilgi bütün şartları yerine getirmesine rağmen tek adam rejiminin talimatıyla Yüksek Seçim Kurulu kararıyla seçime sokulmak istenmiyor. Biz CHP olarak her zaman yaptığımız gibi tarihi sorumluluğumuzun farkına vararak Sayın Genel Başkanımızın görevlendirmesi ve talimatıyla 15 demokrasi kahramanımızı oraya gönderdik ve demokrasinin önüne konulmak istenen tuzağa engel olduk." ifadelerini kullandı.

"24 Haziran'a kadar başka tuzakların olacağını da biliyoruz." diyen Tezcan, "24 Haziran'a karşı başka çabaların olacağını da biliyoruz. Şunu bilin ki başta Genel Başkanımız olmak üzere CHP kadroları her adımı bilerek hesaplayarak ve bundan sonraki hesapları görerek yola devam ediyor. Hangi oyunu kurarlarsa kursunlar her oyunu boşa çıkartacağız ve son oyun 24 Haziran'da sandıkta millet bunların oyunlarını bozacak." değerlendirmesinde bulundu.

Seçimler için bir arada hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Bülent Tezcan, şunları kaydetti:

"Biz tek başımıza sadece Cumhuriyet Halk Partisi diyenlerin oylarıyla bu demokrasi davasını başarıya ulaştırmayacağız, ulaştıramayız. Daha geniş bir buluşmaya ihtiyacımız var. O zaman Türkiye'de hesabı olmayan, tek adam rejimine teslim olmayanların da gönlüne dokunacak dilde siyaset yapmayı biliyoruz, eksikliklerimizi tamamlayacağız, bilmiyorsak öğreneceğiz ve yola böyle devam edeceğiz." 

AA

Anahtar Kelimeler:
24 Haziran SeçimleriCHP
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