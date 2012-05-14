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Arınç, Yemen Sanayi ve Ticaret Bakanı Talib'i kabul etti

Başbakan Yardımcısı Arınç: ''Türkiye ve Yemen arasında tarihten bu yana her zaman dostluk ve kardeşlik ilişkileri, kültür ve tarih beraberliğimiz olmuştur''

Arınç, Yemen Sanayi ve Ticaret Bakanı Talib'i kabul etti

Başbakan Yardımcısı Arınç: ''Türkiye ve Yemen arasında tarihten bu yana her zaman dostluk ve kardeşlik ilişkileri, kültür ve tarih beraberliğimiz olmuştur''

14 Mayıs 2012 Pazartesi 13:39
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Arınç, Yemen Sanayi ve Ticaret Bakanı Talib'i kabul etti

ANKARA - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Yemen Sanayi ve Ticaret Bakanı Saadeddin Ali bin Talib ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakanlık Merkez Bina'daki görüşmenin başında heyettekilerle tek tek tokalaşan Arınç, dost ve kardeş olarak nitelendirdiği konuk bakanın Türkiye'ye ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

''Dost ve kardeş'' Yemen'den gelen heyetin bazı temaslarda bulunacağını dile getiren Arınç, ''Türkiye ve Yemen arasında tarihten bu yana her zaman dostluk ve kardeşlik ilişkileri, kültür ve tarih beraberliğimiz olmuştur'' dedi.

Yemen'in yeni bir siyasi döneme başladığını hatırlatan Başbakan Yardımcısı Arınç, bu yeni dönemin hem Türkiye hem de Yemen için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kendisinin ve konuk bakanın Karma Ekonomik Kurul toplantısında eş başkanlık yaptığını anımsatan Arınç, 2010'daki toplantının Ankara'da gerçekleştiğini, gelecek ay Yemen'i ziyaret edeceklerini ve söz konusu toplantıyı bu sene Sana'da yapacaklarını söyledi. Arınç, ''Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) da katkılarıyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'mızın özellikle Ekonomi Bakanlığı'mızın da bu konudaki çalışmalarıyla bundan sonra Yemen-Türkiye ticari ilişkilerin daha da güçlü olacağını düşünüyorum. Şuanda aramızda bulunan 400 milyon dolar seviyesindeki ticaret hacminin yakın zamanda daha da artacağını ümit ediyorum'' diye konuştu.

-Yemen Sanayi ve Ticaret Bakanı Talib -

Yemen Sanayi ve Ticaret Bakanı Saadeddin Ali bin Talib ise Türkiye'yi ilk defa ziyaret ettiğini bildirdi. Babaannesinin de Türk olmasına rağmen Türkiye'ye gelemediğini dile getiren Talib, iki ülke arasındaki ilişkilerin kendisi için ailevi olarak önemli olduğunu belirtti. Türkiye'ye umutla baktıklarını vurgulayan konuk bakan, ''Türkiye'yi bir ağabey olarak görüyoruz. Sadece biz değil, tüm Araplar Türkiye'yi yakından takip ediyoruz'' dedi. Tüm Yemen halkının da selamını getirdiğini dile getiren Talib, şöyle konuştu:

''Türkiye'yi her zaman dost ve kardeş olarak gördük. İşbirliğimizi geliştirebileceğimiz birçok alan mevcut. 2011'de Yemen'de yaşananlar biliniyor. Biz, 2011'den daha fazla gelişmiş bir Yemen arzu etmekteyiz. Sizi, Haziran ayının ortalarında beklemekteyiz. Bu ziyaretten önce üzerinde durabileceğimiz birçok alanı da tespit etmiş olacağız. Yemen, Türkiye'ye çok büyük önem vermektedir. Bu ay içinde Riyad'da yapılacak Yemen Dostları Toplantısı'nda, Yemen'in hem ekonomik hem siyasi geleceğinin yazılacağı bir dönemde Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duymaktayız. Sizin fikirleriniz, yardımlarınız bizim için çok önemli. Biz sizi her zaman örnek alıyoruz. Bu örnekten çok iyi şekilde yararlanmak isteriz.''

AA

Son Güncelleme: 14.05.2012 05:41
Anahtar Kelimeler:
Arınç
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