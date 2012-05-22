Arınç Suudi Arabistan'a gitti

ANKARA





Arınç, Suudi Arabistan'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Amacımız demokratikleşme sürecinde hem iç güvenliğin, demokratik adımların, ticaret hacminin hem de Yemen'e bu süreçte yardımcı olabilecek ülkelerin birlikte toplanarak konuları görüşmesidir'' dedi.

Yemen'de resmi törende bir intihar bombacısının üzerindeki bombayı patlatması sonucu 100 kadar kişinin öldüğünü 300 kadar kişinin ise yaralandığını hatırlatan Arınç, ''Yemen'de karışıklıklar devam ediyor. Ali Abdullah Salih'in iktidarı bırakmasından sonra yerine gelen El Hadi demokratikleşme sürecine devam ediyor, biz de onu destekliyoruz. Ama ülkedeki iç karışıklıklar da maalesef etkisini azaltmıyor. Yemen ile ilgili bütün konuları Yemen'in Dostları Grubu ile tekrar görüşmüş olacağız'' diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Arınç başkanlığındaki heyet yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek Yemen'in Dostları Grubu Bakanlar düzeyindeki 3. toplantısında Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye, Yemen'in Dostları Grubu'nun kurucu üyeleri arasında yer alarak, Grubun çalışmalarına aktif katılım sağlıyor.