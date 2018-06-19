Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94511
ALTIN
194.785
DOLAR
4.7502
STERLİN
6.2602
EURO
5.4908
İnce'nin hedefi 107 miting
İnce'nin hedefi 107 miting
Ömer Topçu’yla Kıskananlara Oh Olsun
Ömer Topçu’yla Kıskananlara Oh Olsun
Atletico Madrid'de 3 imza
Atletico Madrid'de 3 imza
Dünyanın en yaşlı orangutanı öldü
Dünyanın en yaşlı orangutanı öldü
Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor
Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor

"Ara elaman bulma sorununu çözeceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Üçüncü sınıftan itibaren hangi alanda eğitim görüyorsa gidip o fabrikada stajını yapacak. Kimse iyi yetişmiş elamanı kaçırmak istemez. Böylece ara elaman bulma sorununu çözeceğiz." dedi.

"Ara elaman bulma sorununu çözeceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Üçüncü sınıftan itibaren hangi alanda eğitim görüyorsa gidip o fabrikada stajını yapacak. Kimse iyi yetişmiş elamanı kaçırmak istemez. Böylece ara elaman bulma sorununu çözeceğiz." dedi.

19 Haziran 2018 Salı 16:17
15 Okunma
"Ara elaman bulma sorununu çözeceğiz"

İzmir programı kapsamında Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezi'nde iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk bölümü basına kapatılan toplantının ikinci bölümünde katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Türkiye'nin tasarruflarını artırmak ve daha fazla üretmek zorunda olduğunu, daha fazla üretim için de iş dünyasının önünün açılması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, sadece tüketen toplumların zamanla saygınlıklarını yitirdiğini ifade etti.

Türkiye'de sıklıkla mali af düzenlemelerinin yapıldığını savunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Ödememe kültürü üzerine inşa edilen bir mali politikamız var. Bunun değişmesi lazım. 2017 bütçe verilerinde 322 milyar lira tahsil edilemeyen rakam var. Af çıkarıyorlar ama çözüm değil. Bunu aşmanın bir yolu var.

Bütün esnaf ya da KOBİ'lere ödedikleri vergi ve sigorta primi kadar borçları olmamak kaydıyla bir yıl süreyle sıfır faizli kredi vereceğiz. Her yıl ne kadar çok vergi ne kadar çok sigorta primi öderse o kadar fazla sıfır faizli kredi sağlayacağız. Bunun zarar edeni yoktur."

Ara eleman sıkıntısı

KOBİ'lerin ara eleman sıkıntısını çözmek için bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji lisesi kuracaklarını, bu liselerin 6 yıl olacağını anlatan Kılıçdaroğlu, "Üçüncü sınıftan itibaren hangi alanda eğitim görüyorsa gidip o fabrikada stajını yapacak. Kimse iyi yetişmiş elamanı kaçırmak istemez. Böylece ara elaman bulma sorununu çözeceğiz. Bunlar ailelerine yük olmayacak." dedi.

Üretim ekonomisini önceleyerek katma değeri yüksek ürünlere ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tasarruflar betona döndürülmüşse yani hep inşaata gitmişse, üretime gitmemişse, ek bir katma değere hizmet etmiyorsa o Türkiye için faydasız olur. Ürettiğin zaman faizler düşer, ihracatınız artar. Ama ne üreteceğiz ? Katma değeri yüksek ürün üretemezsek Türkiye sadece belli ülkelerin ürettiği katma değeri yüksek ürünleri tüketen ülke konumuna gelir."

Kılıçdaroğlu, seçim bildirgesinde İnsan Kaynakları Bakanlığı kuracakları ifadesinin yer aldığını da anımsatarak, hızla gelişen teknolojiye çalışanların intibak edebilmesi için kapsamlı çalışmalar yapacaklarını bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal Kılıçdaroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Bu millet yanlışta ittifak yapmaz"
"Bu millet yanlışta ittifak yapmaz"
"TİKA itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor"
"TİKA itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor"
TİKA şu ana kadar 20 bin proje gerçekleştirmiş
TİKA şu ana kadar 20 bin proje gerçekleştirmiş
"İcrayla çocuğu görme hakkına ilişkin yeni tasarı hazırlıyoruz"
"İcrayla çocuğu görme hakkına ilişkin yeni tasarı hazırlıyoruz"
İnce'nin hedefi 107 miting
İnce'nin hedefi 107 miting
Yıldırım'dan ABD Senatosu'na F-35 tepkisi
Yıldırım'dan ABD Senatosu'na F-35 tepkisi
"Tek yürek olmak zorundayız"
"Tek yürek olmak zorundayız"
CHP'li Tanrıkulu hakkında fezleke
CHP'li Tanrıkulu hakkında fezleke
Bozdağ'dan 'Münbiç' açıklaması
Bozdağ'dan 'Münbiç' açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ