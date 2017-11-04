Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı pazartesi belli olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, temayül yoklaması ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı için kanaatlerin alınacağını belirterek, "Bunlar toparlanıp, partimizin üst kurulunda değerlendirip, Sayın Genel Başkanımızın nihai kararıyla beraber Pazartesi günü AK Parti Meclis Grubu'nda sizlerle paylaşılacak ve Ankaramızın yeni belediye başkanını seçmiş olacağız." dedi.

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayının belirlenmesi için, parti genel merkezinde temayül yoklaması gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Hakkari ve Diyarbakır'daki operasyonlarda şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.

Ankara'nın siyasetin, büyük kararların ve icraatların hayata geçirildiği önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Kaya, "Bu merkezimize bugüne kadar hizmet eden bütün kardeşlerimize teşekkür ederken başta Melih Gökçek kardeşimiz olmak üzere, bu şehirde kimin bir hayrı varsa Allah onlardan razı olsun. Melih Bey'e de bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaya, AK Parti'nin bir reform partisi olduğuna değinerek, "Belediyelerde bir değişimden bahsediyoruz. Halkımızın bugüne kadar bize verdiği kanaat, değerlendirmelerde bir değişimin, gelişimin, reformun işaret ışıklarını yaktıklarını ya da taleplerini ilettiklerini gördük." dedi.

"Seçilen her belediye başkanımızı takip etmekteyiz"

AK Parti'nin belediyelerle ilgili bugüne kadar birçok reform yaptığını, "ülkeye daha çok hizmet gitsin" diye bin 800'den fazla belediyeyi kapattığını ve bunların "memleket için daha iyi olacağı" anlayışıyla yapıldığını anlatan Kaya, şöyle devam etti:

"Seçilen her belediye başkanımızı takip etmekteyiz. 'Biz seçtik, hadi Allah hayırlı etsin, 5 yıl sonra görüşürüz.' diye bir şey yok. AK Parti ailesi olarak, yerel yönetimlerin, her belediye başkanımızın kurumsal olarak şehre ne yaptıklarını, AK Parti adına ne vadettiklerini, bu vaatleri hangi takvimle nasıl gerçekleştirdiklerini her yıl ölçüyoruz ve bakıyoruz, oturup konuşuyoruz. Her yıl, her belediye başkanımızla ilgili anket yapıyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri ve beklentileri nedir, bu değerlendirmeleri belediye başkanımızla paylaşıyoruz."

"Pazartesi günü AK Parti Meclis Grubu'nda paylaşacağız"

Kaya, bir partinin mensubu olması hasebiyle de belediye başkanlarının, partinin siyasal denetimine tabi olduğunu belirterek, "Sonuçta da parti eğer süreci doğru yapmaz, doğru götürmezse halk denetimi vardır. Gelir 5 yılda defteri kapatır gider. Bizim yaptığımız budur. Bunun sağından solundan bakan, buradan bir fitne çıkartıp 'Acaba AK Parti'ye karşı bir eylem yapabilir miyiz?' diye düşünen muhalefete selam olsun. Buradan size ekmek çıkmaz, boşunuza kendinizi yormayın." değerlendirmesinde bulundu.

Temayül sonucunun hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Kaya, "Ankara ile ilgili kanaatlerinizi en güzel şekilde ifade edeceksiniz. Bunlar toparlanıp, partimizin üst kurulunda değerlendirip, Sayın Genel Başkanımızın nihai kararıyla beraber Pazartesi günü AK Parti Meclis Grubu'nda sizlerle paylaşılacak ve Ankaramızın yeni belediye başkanını seçmiş olacağız. Sürecin hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.