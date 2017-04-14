Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
89919
ALTIN
152.389
DOLAR
3.6799
STERLIN
4.6056
EURO
3.9100
Denizlerde av yasağı
Denizlerde av yasağı
CHP 'hayır'dan umutlu
CHP 'hayır'dan umutlu
'Doğunun vitrini olmak istiyoruz'
'Doğunun vitrini olmak istiyoruz'
Fenerbahçe'nin gözü kupada
Fenerbahçe'nin gözü kupada
NBA'de normal sezon bitti
NBA'de normal sezon bitti

"Anayasanın herhangi bir yerinde eyalet varsa görevi bırakacağım"

Başbakan Yıldırım, "Eğer bu Anayasanın herhangi bir yerinde eyalet varsa, eyalet sistemine yol açacak bir madde varsa, ben bugün hem parti genel başkanlığını hem de Başbakanlık görevini anında bırakacağım." dedi.

"Anayasanın herhangi bir yerinde eyalet varsa görevi bırakacağım"

Başbakan Yıldırım, "Eğer bu Anayasanın herhangi bir yerinde eyalet varsa, eyalet sistemine yol açacak bir madde varsa, ben bugün hem parti genel başkanlığını hem de Başbakanlık görevini anında bırakacağım." dedi.

14 Nisan 2017 Cuma 11:39
4 Okunma
"Anayasanın herhangi bir yerinde eyalet varsa görevi bırakacağım"

Başbakan Binali Yıldırım, "Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşma" programında yaptığı konuşmada, "Eğer bu anayasanın (anayasa değişikliğinin) herhangi bir yerinde eyalet varsa, eyalet sistemine yol açacak bir madde varsa, ben bugün hem parti genel başkanlığını hem de Başbakanlık görevini anında bırakacağım." dedi.

Yıldırım, "Üniter devlet yapısı, tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan... Bunlar bizim vazgeçilmez dört prensibimizdir. Milliyetçi, ülkücü kardeşlerimizin üniter devlet konusunda hassasiyeti neyse, en az bizimki de o kadardır, aşağı değildir." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımAnayasaAnayasa Değişikliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Bir maceraya atılıp cumhuriyetimizi yıkmayalım"
"Bir maceraya atılıp cumhuriyetimizi yıkmayalım"
CHP 'hayır'dan umutlu
CHP 'hayır'dan umutlu
"Ne derlerse desinler onlarla asla tartışmanın içine girmeyeceğim"
"Ne derlerse desinler onlarla asla tartışmanın içine girmeyeceğim"
"Vizeni de PKK'yı da başına çalarız"
"Vizeni de PKK'yı da başına çalarız"
Bakan Kaya kadınlarla buluştu
Bakan Kaya kadınlarla buluştu
"16 Nisan'dan sonra AB'ye son önerimizi sunacağız"
"16 Nisan'dan sonra AB'ye son önerimizi sunacağız"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ