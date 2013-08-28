Anayasanın 150. maddesinde mutabakat

TBMM



TBMM Anayasa Yazım Komisyonu'nda, BDP dışındaki partiler, değiştirilemez maddeler arasında yer alan "Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti" başlıklı maddede, mevcut anayasadaki haliyle mutabakat sağladı.



Komisyon, BDP Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın başkanlığında toplandı.



Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya, anayasanın sürekli korunması gereken değerleri olduğunu ancak şimdiki zamanın gelecek yüzyılları bloke etmemesi gerektiğini ifade etti. Söz konusu değişitirilemez maddelere ilişkin partilerin farklı görüşlere sahip olduğunu belirten İyimaya, "Komisyonun bir anayasa üretme komisyonu olmaktan çok müzakereci komisyona dönüştüğünü düşünüyorum. Biz bu konuda başarı sağlamasak bile yeni anayasa arayışı devam eder, millet bunu bir şekilde yolunu, yordamını bularak gerçekleştirir" diye konuştu.



CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, 3. maddenin, Türkiye'nin ortak ve sembol değerlerini içerdiğini, cumhuriyetin kuruluş felsefesini taşıdığını ifade etti. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü kavramını önemsediklerini kaydeden Kart, "Burada amaçlanan aslında tek vatan, tek devlettir. Yani ortak vatandır. Bu, anayasanın da kuruluş felsefesidir. Kuruluş felsefesinin ikinci ayağı da eşitlik temelindeki yurttaşlık kavramıdır" dedi.



MHP Konya Milletvekili Faruk Bal, toplantıda, ilk dört maddenin değiştirilmemesi gerektiği görüşlerini yinelediklerini vurguladı. Faruk Bal, 3. madde üzerindeki görüşmelerde, AK Parti'nin "dil" ile ilgili çekincesini bir kenara bıraktığını, CHP ve MHP ile birlikte mevcut anayasadaki hükmü benimsediğini söyledi.



BDP Batman Milletvekili Bengi Yıldız da 3. madde üzerindeki görüşmelerde uzlaşma sağlanamadığını, CHP ve MHP'nin değiştirilemezlik konusundaki ısrarlarını sürdürdüklerini, ancak BDP olarak bunu benimsemediklerini söyledi.



Komisyonda AK Parti, CHP ve MHP, "Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti" başlıklı maddeyi, mevcut anayasada olduğu gibi aynen benimsedi.



Toplantıda BDP dışında 3 partinin mutabakat sağladığı madde şöyle:



"Madde-150: Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe'dir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı, İstiklal Marşı'dır. Başkenti Ankara’dır."



BDP'nin önerisi



BDP'nin söz konusu maddeye ilişkin önerisi ise şöyle:



"Devletin sembolleri



Madde- (1) Devletin bayrağı, şekli yasada belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal Marşı'dır. Başkenti, Ankara’dır.



Devletin resmi dili



(1) Devletin resmi dili, Türkçedir. Tüm vatandaşların resmi dili öğrenme görevi ve hakkı vardır.



Türkiye halkının kullandığı diğer ana diller bölge meclislerinin kararıyla ikinci resmi dil olarak kullanılabilir.



(2) Herkes, özel yaşamında ve kamusal makamlarla olan ilişkilerinde resmi dilin yanı sıra kendi anadilini kullanma hakkına sahiptir.



(3) Devlet, ülkenin ortak kültürel mirasını oluşturan bütün dillere saygı duymak, dilleri korumak, dillerin kullanılmasını ve gelişmesini sağlamakla yükümlüdür."



Komisyon yarın, eğitim ve vatandaşlık maddelerini müzakere edecek.





AA