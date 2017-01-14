"Anayasalar ortak akılla yapılırsa ülkeye barış getirir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, yazılı açıklamasında, "Türkiye böylesine bir baskı ortamında, toplumsal uzlaşma metni olması gereken, tüm toplumu kucaklaması gereken anayasa değişikliğini görüşüyor." ifadesini kullandı.

Anayasa değişikliklerinin bir ilke veya öngörüye dayanmadığını, bu yönüyle de sistematik bir bütünlük göstermediğini iddia eden Budak, şunları kaydetti:

"Türkiye, anayasal devletten, kağıt üzerinde anayasalı bir devlete dönüştürülüyor. Bir ilke, bir öngörü yok. Tamamen fırsatçılık. Anayasalar düşman yaratarak, kutuplaştırarak değil, uzlaşma ile ortak akılla yapılırsa ülkeye barış ve huzur getirir. Tek adam diktatörlüğü değil, demokrasi, hukuk, adalet ve kuvvetler ayrılığı güçlendirilirse barış ve huzur gelir."