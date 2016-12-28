Gök, "Anayasa teklifini tartıştığımız bu süreç içerisinde yaşanan tartışmalar bize göstermiştir ki iktidar partisi, MHP ile ortak olarak hazırlamış olduğu anayasa değişikliği teklifinde son derece hazırlıksızdır ve yeterli tartışmaları yapmamıştır." dedi.
Gök, "yedek milletvekilliği" düzenlemesinin geri çekilmesinin, iktidar partisinin arkasında duramadığı ve daha ilk baştan itibaren havlu attığı bir anayasa değişiklik teklifiyle karşı karşıya olduklarını gösterdiğini söyledi.
Bülent Tezcan ise anayasa teklifine ilişkin komisyon çalışmalarını büyük bir dikkatle takip ettiklerini ve bu teklifin komisyondan geçmemesi için mücadele ettiklerini belirtti.
Komisyon çalışmalarını üç grup başkanvekili ve büyük bir milletvekili çoğunluğu ile takip ettiklerini dile getiren Tezcan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu teklif, Türkiye'de 100 yıl önce saraydan alınıp millete verilen egemenliğin, milletten alınıp yeniden saraya tevdi edilmesinin teklifidir. Bu, bizim demokratik cumhuriyet birikimimizin tasfiye edilmesidir. Onun için ısrarla mücadeleyi devam ettiriyoruz. Daha bu teklif komisyon aşamasında eskimiştir. Yüzlerce yıl sonrasını planlayarak düzenlenmesi gereken bir metnin daha komisyon aşamasında eskimiş olması, bu teklifin nasıl hazırlandığının da çok açık bir kanıtı haline gelmiştir."
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