Anayasa değişikliği yeniden gündemde

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Anayasada yapılacak değişiklik için AK Parti, CHP ve MHP'den birer milletvekilinden oluşan komisyon bu hafta çalışmalarına başlıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, bugün yapılan MYK toplantısında konunun gündeme geldiğini ifade etti.

AK Parti, CHP ve MHP'den birer milletvekilinden oluşan komisyonunun kısa sürede toplanarak konuyu ele alacağını belirten Elitaş, "Siyasi parti temsilcileri, bu komisyonda fikirlerini beyan edecek. Mutabık kaldıkları hangi maddeler varsa, o teklif olarak verilecek. Daha sonra Anayasa Komisyonu'nda değerlendirilip Genel Kurul'da kanunlaşacak." dedi.

Anayasada yapılacak değişikliğin kapsamının sorulması üzerine Elitaş, şunları ifade etti:

"Konu başlıkları belli olduktan sonra ortaya çıkacak. Bu, bir madde de olabilir, 20 madde de olabilir. Komisyondaki arkadaşlarımız fikirlerini beyan edecekler ve hızlı çalışmayla nihayete erdirecekler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Külliye'de siyasi parti liderleriyle yaptığı görüşmede ortaya çıkan ana fikir doğrultusunda konular gündeme gelecek. Bu çerçevede siyasi partiler de konuyu yetkili kurullarında değerlendirmişlerdir. Her parti kendi teklifini gündeme getirip 'olur', 'olmaz' dedikleri konuları değerlendirip sonuçlandırmaya çalışacaklar."

Elitaş, teklifin ne zaman görüşülebileceği sorusuna, madde sayısına göre değerlendirileceğini yanıtını verdi. Elitaş, "Komisyondaki arkadaşların çalışmalarını hemen 1-2 gün içinde noktalamaları mümkün değil; belli bir süreç takip edilecek. 'Artık kafi' dedikleri anda bu iş bitmiş olacak." dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'tan oluşan komisyon, 12 Ağustos Cuma günü toplanacak.