"Anayasa değişikliği toplumu ikiye bölüyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hilton Garden Inn Otel'de iş adamlarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Türkiye'de teröre karşı ortak mücadele konusunda bir konsensüs oluştuğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Hep birlikte teröre karşıyız." dedi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Adalet ve Kalkınma Partisinin Yüksekova ilçesi Esendere beldesinin Başkanı Tayfun Ayhan ve ağabeyi, dün saldırıya uğradı terör örgütleri tarafından ve Murat Ayhan hayatını kaybetti. Bir siyasal partiye böyle bir saldırının yapılmasını, hatta bir vatandaşımıza, hep birlikte kınamalıyız. Ben hayatını kaybeden Murat Ayhan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Adalet ve Kalkınma Partisinin Sayın Genel Başkanı'na ve bütün camiasına da baş sağlığı dileklerimi iletiyorum."

Sandığa gidin çağrısı

Tercihi ne olursa olsun her vatandaşın sandığa gitmesi gerektiğini bildiren Kılıçdaroğlu, "İlk kez bir anayasa değişikliği toplumu karpuz gibi ikiye bölüyor. Eğer anayasayı toplumsal uzlaşma belgesi olmaktan çıkarıp bir bölünme anayasası, toplumu ayrıştırma anayasası haline dönüştürürseniz felaket o zaman başlar." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Ya çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakacağız ya da demokrasisi olmayan bir ülke bırakacağız. Ya hep birlikte hiç ayrım yapmadan barış içinde yaşayacağız ya da bu toplum ikiye, üçe bölünecek. Benim sorumluluğum var ama benim kadar sizin de var. Sandığa gideceksiniz. Bu işin sağı, solu yok, ortası da yok." açıklamasında bulundu.

İsrail'e tepki

İsrail parlamentosunun ezanın okunmasını kısıtlayan yasa tasarısını ilk oylamada kabul etmesine de tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla ezan, İslam dünyası için çok önemlidir ve bütün dünyada günün 24 saati ezan okunur. Çünkü burada akşamken bir başka ülkede sabahtır. Ezan yasaklanamaz. Buradan İsrail'in bütün siyasetçilerine sesleniyorum, biz Türkiye olarak bütün inançlara saygılıyız. Eğer İsrail'de ezanı belli saatlerde okumayı yasaklarsanız, sizin inançlara saygı gösterdiğiniz konusunda ciddi endişeler Türk toplumunda oluşur, bu tür bir endişeye yol açmamak lazım ve onları sağduyuya davet ediyoruz."