TBMM Başkanlığı, teklif üzerindeki incelemesini tamamladı.
Başkanlık, teklifi esas komisyon olarak görüşüleceği TBMM Anayasa Komisyonuna sevk etti.
Komisyonun teklifi ne zaman gündem yapacağı ise henüz belirlenmedi.
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