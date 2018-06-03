AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Anadolu'yu merhametin kalbi ve insanlığın son adası olarak gördüklerini söyledi.

Ünal, Kahramanmaraş'ta, gazeteci Niyazi Kara'nın vefat eden annesinin Ulu Cami'deki cenaze törenine katıldı ve Kara ailesine başsağlığı diledi.

Daha sonra Trabzon Caddesi'nde esnaf ziyaretlerine başlayan Ünal, vatandaşların hem ramazanlarını kutladı hem de 24 Haziran'daki seçimler için destek istedi.

Girdiği iki mağazada gençlerin "bayram kıyafeti seçme" isteklerini geri çevirmeyen Ünal, onlar için birlikte kıyafet beğendi.

Partisinin Dulkadiroğlu ilçesi seçim koordinasyon merkezini ziyaret eden Ünal, kendisini karşılayan partililerle tek tek görüştü.

Ünal, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 16 yıldan beri milletin kendisi, bu milletin evlatları olarak, milletin derdini, davasını, ideallerini, hayallerini gerçekleştirmek için yol yürüdüğünü belirtti.

Mahir Ünal, şunları kaydetti:

"Bu millet bize tarihin içinden akıp gelen büyük vizyonunu, büyük iddialarını, dünyaya yön verme idealini bize emanet ettiği için bu aziz milletin emanetini liyakatle taşımak, dünyada mazlumun, mağdurun sesi olmak, haksızlığa uğrayana el uzatmayı bizim bir vazifemiz olarak görüyoruz. Biz Anadolu'yu insanlığın son adası olarak görüyoruz. Biz Anadolu'yu merhametin kalbi olarak görüyoruz. Anadolu'da da Kahramanmaraş'ı iyiliğin, merhametin, sevginin, yardımlaşmanın ve imanın şehri olarak görüyoruz. O yüzden Kahramanmaraş'ın bu kutlu davada bir yeri, kıymeti ve değeri vardır."

Ünal, Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman en büyük desteği Kahramanmaraş'ın verdiğini, Recep Tayyip Erdoğan'ı tek unutmayan şehrin hep Kahramanmaraş olduğunu söyleyerek, "Allah, Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin." dedi.

Acemi siyasetçiye ülkenin teslim edilemeyeceğini vurgulayan Ünal, "Bizim önümüzde büyük ustamız var. Yaptıkları yapacaklarının teminatı olan, 'Yaparsa yine AK Parti yapar' dediğimiz AK Parti var, Recep Tayyip Erdoğan var. 24 Haziran'da 'Durmak yok yola devam' diyeceğiz. Türkiye 16 yılda büyük bir dirilişi gerçekleştirdi. Şimdi 24 Haziran'dan sonra inşallah büyük bir şahlanış ve yükseliş dönemi başlıyor. Gelecek Türkiye'nindir. Vakit Türkiye vaktidir, vakit Kahramanmaraş vaktidir." diye konuştu.