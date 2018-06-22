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Anadolu Ajansı hiçbir sonucu maniple etmez

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Anadolu Ajansı hiçbir sonucu maniple etmez. Yargıda bu iftiralarının hesabını Anadolu Ajansı'na vereceklerdir" dedi.

Anadolu Ajansı hiçbir sonucu maniple etmez

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Anadolu Ajansı hiçbir sonucu maniple etmez. Yargıda bu iftiralarının hesabını Anadolu Ajansı'na vereceklerdir" dedi.

22 Haziran 2018 Cuma 10:49
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Anadolu Ajansı hiçbir sonucu maniple etmez

ANKARA

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, seçim sonuçlarına müdahale iddiasına ilişkin "Kendi seçim sonuçlarına dönük başarısızlıklarına kılıf uydurma çabalarından başka bir şey değildir." dedi.

"Anadolu Ajansı hiçbir sonucu maniple etmez." diye konuşan Bozdağ, "Anadolu Ajansı'na iftira ediyorlar ve onlar yargıda bu iftiralarının hesabını Anadolu Ajansı'na vereceklerdir." açıklamasında bulundu.

Bozdağ, şöyle devam etti: "Anadolu Ajansı, hiçbir haberinde seçimler için ve seçimler dışında Türkiye'yi ve Türk halkını yanıltmamıştır, dürüstçe görev yapmıştır."

AA

Anahtar Kelimeler:
Bekir BozdağAnadolu Ajansı
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