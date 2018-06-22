ANKARA

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, seçim sonuçlarına müdahale iddiasına ilişkin "Kendi seçim sonuçlarına dönük başarısızlıklarına kılıf uydurma çabalarından başka bir şey değildir." dedi.

"Anadolu Ajansı hiçbir sonucu maniple etmez." diye konuşan Bozdağ, "Anadolu Ajansı'na iftira ediyorlar ve onlar yargıda bu iftiralarının hesabını Anadolu Ajansı'na vereceklerdir." açıklamasında bulundu.

Bozdağ, şöyle devam etti: "Anadolu Ajansı, hiçbir haberinde seçimler için ve seçimler dışında Türkiye'yi ve Türk halkını yanıltmamıştır, dürüstçe görev yapmıştır."