Altay'dan Danıştay Başkanı Güngör'e istifa çağrısı

TBMM

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "öfkesi ve üslubu katlanılmaz hale gelen AK Parti Genel Başkanı'na cevap vereceğini, kullanacağı ağır ifadelerin, AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olduğunu" söyledi.

Türkiye'nin Arakan'daki Müslümanlara yönelik katliam, zulüm ve sürgünlerle dayanışma duygusunu, yardımlaşma anlayışını desteklediklerini belirten Altay, "Türkiye'den Arakan'a giden yardımlar, Erdoğan ailesinin yardımları mı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aziz milletinin yardımları mı?" sorusunu yöneltti.

"Son KHK'lar tam bir garabet"

Son çıkan KHK'ların tam bir garabet olduğunu, artık Türkiye'de bir aile devleti olduğunu, saltanatın fermanla Türk Ceza Kanununda değişiklik yaptığını iddia eden Altay, "550 milletvekili hak gasbına daha ne kadar seyirci kalacak? Yolsuzlukla, yorgunlukla itham edilen AKP milletvekilleri bu işe daha ne kadar seyirci kalacak merak ediyoruz." diye konuştu.

Bir çapsızlık örneği daha bulunduğunu ileri süren Engin Altay, "Alman milletvekilleri Konya’ya geliyor. Aralarında daha önce reddedilen isimler de var. Ey Erdoğan, atıp tutuyordun, 'Ey Almanya, ey Avrupa' diye bağırıyordun, ne oldu da yelkenlerin suya indi? Nasıl ikna edildin?" dedi.

"O zaman ben de sözde Danıştay Başkanı derim"

CHP Grup Başkanvekili Altay, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kullandığı "sözde adalet kurultayı, sözde adalet yürüyüşü" ifadelerine de yanıt verdi.

Güngör'ün, "Adalet terazisini biz zaten çok hassas tutuyoruz." dediğine işaret eden Altay, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugünlerde Türk yargısı, adalet terazisini değil ama çay toplama makaslarını çok iyi tutuyor. Ey Danıştay Başkanı; siyasete hevesin, meylin olabilir, Cumhurbaşkanı'na daha şirin görünmek, yalakalık yapmak isteyebilirsin. Derhal o görevden istifa et, cübbeni çıkar, meydanlarda seni bekliyoruz. Böyle bir hadsizlik olamaz. Kimse anamuhalefet partisinin etkinliğini, 'sözde' diye küçümseyemez, o zaman ben de 'Sözde Danıştay Başkanısın, adalet terazisini ters yüz ettin' derim. Yargının adalet sorunu var, bağımsız ve tarafsız yargıç sorunu var. Danıştay Başkanı'nın istifa edip siyasete girmesi lazım."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, silahlı insansız hava araçlarını eleştiren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na yönelik sözleriyle ilgili değerlendirmesi sorulan Altay, terör örgütleriyle etkin mücadelenin arkasında olduklarını, ancak terör örgütüyle mücadale adı altında sivil, masum insanların burnunun kanamaması gerektiğini söyledi. Altay, terör örgütüyle mücadele ettiklerini, bunun, "savaş" diye nitelendirilmesini doğru bulmadıklarını belirtti.