Almanya ile ilişkilerde çok daha iyi bir yıl bekliyorum

BERLİN

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Haber Ajansı DPA'ya verdiği mülakatta iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.

İlişkilerde geçen yılın ilk üç çeyreğinin çok iyi olmadığını ancak ondan sonra bazı ilerlemelerin kaydedildiğini belirten Çavuşoğlu, ''Özellikle Sigmar Gabriel ile iyi bir diyaloğumuz var. İki tarafın da ilişkilerin normalleştirilmesine hazır olduğunu düşünüyorum. 2018'den daha iyi bir yıl olmasını bekliyorum'' ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Tarafımızca biz bir kriz görmüyoruz. Türkiye'nin Almanya ile bir sorunu yok. Ama Almanya'nın Türkiye ile bir problemi var ve Almanya, Türkiye'ye saldırmak için fırsatı kaçırmıyor. Ayrıca Türkiye ve Erdoğan'ı karalama konusunda çok tehlikeli bir eğilim var. Bu hiç yararlı değil. Bunların Cumhurbaşkanını rahatsız ettiğine inanmıyorum ancak ikili ilişkilere zarar veriyor. Her iki tarafta da nefret uyandırıyor. Neden Almanya ile bir problemim olsun ki? Halen Almanya'nın neden Türkiye ile sorunu olduğu konusundaki soruma dürüstçe bir cevap bekliyorum.''

"Kim Türkiye'de tutuklanıyor ya da problem yaşıyorsa Almanya'da kahraman oluyor"

Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının durumu hakkında Çavuşoğlu, ''İktidar olarak yargının işine karışamayız. Sonuçta bağımsız yargı kararını veriyor. Bakınız Almanya'da iki bin Türk cezaevinde bulunuyor. Türkiye bunu ilişkilerde sorun yaptı mı?'' ifadesini kullandı.

Türkiye'de tutuklu bulunan Deniz Yücel hakkındaki iddianamenin henüz hazırlanmamasının kendisini de mutlu etmediğini anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Ancak yargıyı, süreci hızlandırma konusunda cesaretlendirebiliriz. Biz de zaten bunu yaptık. Ancak bize söylenen, durumun karmaşık olduğu ve soruşturmaların sürdüğü. Bu nedenle süreç uzuyor. Bu kişisel bir şey değil. Suçlamalar çok ciddi. 2015 yılından bu yana Türkiye'de gazeteci olarak akreditasyonu yok. Bu nedenle gazetecilik nedeniyle tutuklanmadı ki zaten akreditasyonu yok. Ama kim Türkiye'de tutuklanıyor ya da problem yaşıyorsa Almanya'da kahraman oluyor. Neden? Almanya dünyadaki en büyük insan hakları savunucusu mu? Hayır. Ben Almanya'daki insan hakları ihlallerinden binlerce örnek verebilirim.''

"Almanya adım atarsa Türkiye de atar"

Almanya'daki Türk karşıtlığı ve ırkçılık ile Türkiye'nin Almanya'ya seyahat edecek vatandaşlara yönelik yaptığı seyahat uyarısıyla ilgili Çavuşoğlu, Almanya'nın Türkiye'ye seyahat uyarısının ardından böyle bir şeyin yapıldığını belirterek ''Irkçı parti yüzde 13 oy aldı. Irkçılık, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlük Almanya'da artıyor. Bunu son seçimlerde gördünüz.'' diye konuştu.

Türkiye'nin seyahat uyarıları yoluyla cezalandırılmak istenmesine karşı çıkan Çavuşoğlu, ''Seyahat uyarısına karşılık vermeliydim. Hoşuma gittiği için değil, vatandaşlarımızın beklentileri bu yönde olduğu için. Almanya şunu anlamalı: Almanya bize doğru bir adım atarsa Türkiye Almanya'ya doğru iki adım atar. Bu zayıflık değil, bilakis kalpten gelen bir şey. Ama Almanya Türkiye'yi tehdit ederse Türkiye de buna karşı gerekeni yapar.'' değerlendirmesinde bulundu.